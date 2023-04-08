Ядерний удар за звільнення Криму: експерт оцінив, чи розмістить Путін "ядерку" на півострові

Росія планує розмістити свою ядерну зброю в Білорусі біля кордонів НАТО, а деякі експерти вважають, що після цього ядерна зброя РФ може з’явитися і в Криму. Військовий експерт Олег Жданов прокоментував таку можливість та оцінив, чи буде ця зброя застосована.

Усе це Жданов пояснив у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Думаю, що такий сценарій малоймовірний. Взагалі незабаром ця тема піде на спад. Це не перша хвиля, коли Путін "застосовує ядерну зброю". Тим більше, сьогодні піднімається хвиля на Заходу і Китай, до речі, підтримав цю хвилю – жодної ядерної зброї в цьому конфлікті бути не може", – пояснив військовий експерт.

Він додав, що в разі застосування ядерної зброї з боку РФ наслідки для її економіки можуть бути катастрофічними.

"Захід може довго терпіти, а потім просто перекрити Росії кисень. Так, зараз вони потрохи придушують економіку, але можуть зробити так, що санкції в одну мить просто зупинять економічну діяльність в РФ. Якщо це не розуміє Путін, то це повинне розуміти його оточення", – розповів Жданов.

Він також оцінив реакцію Заходу на ядерні погрози Росії та сказав – там розуміють, що "це блеф і гра".

"А у Путіна більше нічого немає. Він фактично стоїть на фінішній прямій. Дуже емоційно висловився Лукашенко, коли звертався до народу. Він сказав, що наївні українці думають, що вони можуть перемогти, адже ядерна держава не може програти. Крім політичного забарвлення тут більше нічого немає", – запевнив експерт.

Водночас він переконаний, що Путін "до останнього дня буде розмахувати цією палкою".

До 1 липня, коли має завершитися будівництво підземних сховищ для ядерної зброї в Білорусі, залишилося небагато часу. Однак Жданов має сумніви, що президент РФ наважиться перемістити це озброєння на територію РБ.

"Феодосія-13 – місце зберігання ядерної зброї, яке будував Радянський Союз. За 8 років Путін не наважився перевезти в Крим навіть якийсь маленький артилерійський боєприпас, я вже не кажу про ядерну зброю. Хоча вони вважають Крим власною територією. Тому я думаю, що це черговий блеф з боку Путіна. У нього крім Лукашенка нікого більше не залишилося. Від нього всі дистанціюються", – резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, на початку квітня посол Росії в Білорусі Борис Гризлов повідомив, що російську тактичну ядерну зброю в цій сусідній державі розмістять поблизу кордону з Польщею. Відповідні сховища мають підготувати вже до 1 липня 2023 року.

За оцінками секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія може завдати ядерного удару по Україні, якщо отримає дозвіл Китаю.

Український генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко раніше заявив, що Путін розмістив ядерну зброю в Калінінграді та, можливо, в Криму. Окупанти на півострові відремонтували радянські склади зберігання такої зброї.

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