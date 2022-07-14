Ядерну війну неможливо виграти: посол США при ОБСЄ оцінив ризик застосування РФ зброї масового ураження

Якщо трапиться така подія, яка, мабуть, для деяких є неймовірною, це матиме найсуворіші наслідки.

Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер висловився з приводу ризику застосування Росією ядерної зброї та заявив, що ядерну війну виграти неможливо.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Говорячи більш широко про ядерну сферу, чим російське керівництво займається протягом останніх кількох місяців, це глибоко безвідповідально. У міжнародній системі існує табу на використання ядерної зброї з дуже вагомої та очевидної причини. Бо ніхто і ніколи не зможе виграти ядерну війну. Насправді країни P5 (постійні члени Радбезу ООН – ред.), до яких входять Росія та Китай, лише кілька місяців тому зробили заяву про те, що ядерну війну неможливо виграти. Тому такий поворот риторики є дестабілізуючим і безвідповідальним", - наголосив Карпентер та додав, що треба бути готовими до всіх непередбачених ситуацій.

Водночас він зазначив, що наразі Росія веде проти України війну із застосуванням звичайного озброєння і Україна має перемогти.

"Зараз війна в Україні - це конвенційна війна. І знову: ми хочемо перемоги України і зробимо все необхідне, щоб Україна виграла цю війну", - сказав дипломат.

Повне інтерв'ю з послом США при ОБСЄ читайте на сайті ТСН.ua за посиланням.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 141-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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