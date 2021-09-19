Яхти та елітна нерухомість: ЗМІ опублікували розслідування про коханку 71-річного Лаврова

Яхти та елітна нерухомість: ЗМІ опублікували розслідування про коханку 71-річного Лаврова

Сам очільник російського МЗС живе за рахунок відомого олігарха Олега Дерипаски.

Коханка міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова давно впливає на російську політику, тоді як сам міністр живе в борг.

Про це йдеться 19 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

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Очільник російського МЗС на публіці — пристойний сім’янин з 50 роками шлюбу за плечима. Неурядові розслідувачі рознюхали, що поряд з офіційною дружиною Сергій Лавров понад 20 років має стосунки з іншою жінкою, яку звати Світлана Полякова. Джерела російських журналістів в МЗС переконують — коханку у відомстві приймають в якості офіційної дружини.

Вона із доньками літає з Лавровим у закордонні відрядження і навіть допомагає власним друзям займати впливові посади в МЗС Росії.

Полякова володіє дорогими автомобілями і елітною нерухомістю в Москві, Підмосков'ї і Лондоні на суму $13,5 млн. Падчерка Лаврова, Поліна Полякова придбала елітну нерухомість в Лондоні за 4,4 млн фунтів, коли їй був 21 рік.

Збагачуючи коханку, сам Лавров фактично годується з руки олігарха Олега Дерипаски. Він всіма силами допомагає мільярдерові вирішувати його міжнародні проблеми, отримуючи за це щедру винагороду.

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