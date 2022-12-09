Як "бавовна" на аеродромах РФ вплине на планування ворогом ракетних ударів по Україні

РФ перекидає бомбардувальники до Мурманська, і це позначиться на плануванні ворогом ракетних ударів по Україні.
Військовий експерт Олег Жданов пояснив, як вплине перекидання Росією своїх бомбардувальників аж до Мурманської області для завдавання ракетних ударів ворогом по Україні.
Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.
Жданов підтвердив, що після "бавовни" на аеродромах "Дягілєво" (Рязанська область) та "Енгельс" (Саратовська область) Росія ховає свої стратегічні бомбардувальники майже за 2 тис. км біля Полярного кола в Мурманській області.
"Саме туди частину літаків перегнали. А як тепер завдавати ракетних ударів? Там немає матеріальної бази, щоб підвісити ракети і обслуговувати літаки. А літаки в "Енгельсі" вони бояться тримати, щоб їх не дістали безпілотники", – сказав він.
Експерт пояснив, що тепер українська сторона отримала "фору по часу" перед тим, як росіяни знову задумають атакувати ракетами.
"Ми тепер можемо спостерігати. У нас є фора по часу. Якщо вони будуть перевозити ракети до літаків туди, за Полярне коло, це дуже довго і технічно дуже складно. Тому технічно, найімовірніше, вони будуть приганяти літаки в "Енгельс" і під Рязань, споряджувати і завдавати ударів. І ми чітко розумітимемо, коли вони будуть готові. А може, поки вони будуть готувати ці літаки до ударів, хтось або щось прилетить по цьому аеродрому", – підсумував Жданов.
"Бавовна" на військових аеродромах РФ: що відомо
Нагадаємо, 5 грудня на російських аеродромах "Дягілєво" (Рязанська область) та "Енгельс" (Саратовська область) пролунали вибухи.
На аеродромі "Енгельс" внаслідок вибуху було пошкоджено два ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95 і загинули троє російських військових.
На супутниковому знімку авіабази "Дягілєво" видно сліди горіння довкола літака Ту-22М3, який мав бомбити українські міста.
6 грудня в Росії знову сталася "бавовна" – цього разу на аеродромі в Курську. Окупанти теж стверджували про удар безпілотниками.
Американське видання Politico стверджує, що удари були завдані модифікованими безпілотниками радянського зразка Ту-141 "Стриж".
Коментуючи "бавовну" на аеродромах РФ, у НАТО визнали, що Україна має право захищатися від нападів Росії. Проте українська сторона офіційно не підтвердила і не спростувала свою відповідальність за вибухи, заявивши, що лише Росія відповідальна за це.
Видання CNN проаналізувало, як Росія може помститися за ці вибухи. Експерти оцінили можливість застосування Росією хімічної або ядерної зброї проти України.
Видання Financial Times з посиланням на анонімного українського чиновника пише, що українці тепер можуть завдавати ударів навіть по Сибіру.
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