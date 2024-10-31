Як бійці 3 ОШБр знищують окупантів: штурмовики про роль навчання та мотивації на війні (відео)

Воїни 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр показали, як проходять тренування, та розповіли, які навички відпрацьовують бійці перед тим, як вирушити на передову. Також воїни поділилися спогадами про перші та найважчі бої на фронті, мотивацію, підготовку, відчуття та емоції під час штурмів.

Про це йдеться в ексклюзивному репортажі Аліни Туришин для TSN.UA.

Бійці тренуються на бойовій машині М-113 (американський гусеничний бронетранспортер, перша серійна військова машина з алюмінієвим корпусом — ред.).

"У суспільстві є різні за психікою та темпераментом люди. Відповідно сюди потрапляють такі ж самі люди з досвідом, із навиками, військовою підготовкою, яку їм дають. Вони отримують шанс проявити себе на полі бойових дій і стати, можливо, легендарними, можливо, героями, тими, хто дійсно приведе цю країну до перемоги і зробить щось дуже-дуже корисне для збереження нації і народу", — розповідає штурмовик із позивним "Малюк".

Воїн 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр "Буч" Фото: ТСН

За словами іншого військового із позивним "Буч", машина М-113, частіше за все, в штурмовій використовується, як бойовий помічник десанту.

"Вона зручна у використанні швидко можна в неї заскочити розвивести бойовий склад та відпрацювати кулеметом по посадці. Ну крута..." — зазначає боєць.

Воїн 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр "Малюк" Фото: ТСН

Свій перший штурм "Буч" називає першим уроком, який запам'ятає на все життя.

"Це перший урок життя і смерті", — каже боєць 3 ОШБр.

"Буч" розповів, що в цивільному житті він — будівник.

"Будівник — це той, що зводить, будує. А коли ти бачиш, що ворог нищить твої споруди, твою цивілізацію, твою націю, людей... Я великий патріот своєї країни. Штурмовиком ти стаєш, коли бачиш, що робиться. То, що можна зробити? Воювати, залякати, щоб на нашу територію більше ніхто не посягав", — каже "Буч".

Під час навчань штурмовики відпрацьовують різні фронтові ситуації. Зокрема, "отримання трьохсотого" (пораненого — ред.). Відпрацьовують штурм і контакт з ворогом, вчаться рятувати життя побратимів. Кажуть, що кожне таке життя — золото і скарб. Тому вчаться працювати: здійснювати вогневу перегвагу, аби нищити ворога, розумітися на пораненнях, аби надавати швидку допомогу та розраховувати час доправлення до шпиталю.

Раніше ТСН.ua розповідав, як український боєць знищив російський танк із Javelin.

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