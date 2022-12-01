Оренда квартири у Львові: як блекаут вплинув на ціни і що можна винайняти за 5 тисяч гривень (фото)

Російська атака на українську енергетичну інфраструктуру вплинула і на ринок оренди житла у Львові.

Які квартири після масового знеструмлення у Львові подешевшали, а які навпаки зросли у ціні, якому житлу надають перевагу орендарі і які помешкання пропонують у місті за 5 тисяч гривень, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Як змінився ринок оренди житла у Львові

Масовані російські обстріли українськийх енергоресурсів, і як наслідок знеструмлення у Львові, вдарили і по ринку оренди житла у місті. Квартировинаймачі почали шукати більш комфортних умов проживання, подалі від обстрілів, і з більш стабільними енергозабезпеченням. Так, деякі орендарі навіть в останній момент розривали вже укладені угоди і переїжджали зі Львова в інші міста. Про це нам розповів ріелтор Володимир Глущак.

"Це вплинуло на оренду житла, тому що у мене вже було декілька угод і через те, що не було світла, ці угоди зірвалися. Також із Києва їхали декілька клієнтів, які вже надіслали мені завдаток, але вони в останній момент, після тих ударів, перетелефонували і сказали, що їдуть в Ужгород, або Чернівці. Тобто до Львова вони не їдуть, бо бояться, що Львів - велике місто і його будуть бомбити. Тому ситуація впала, ринок після блекауту трішки просів", - розповів ріелтор.

Яким квартирам надають переваги

У зв'язку з жорсткими графіками відключення світла у Львові, в квартиронаймачів змінилися і вподобання щодо житла. За словами Володимиар Глущака, топ-запитів – це квартири, розташовані на нижніх поверхах.

"Зараз люди хочуть тільки максимум до 4 поверху. А таких варіантів дуже мало. Ціни на верхні поверхи зараз активно знижуються, а деякі власники, які не знижують, то просто втрачають гроші, тому що могли зменшити ціну і здати квартиру, а вони не поступаються, тому відповідно і втрачають", - розповідає він.

Також обов'язковою вимогою до помешкання є наявність у квартирі газопостачання, зауважує Володимир Глищук: "Обов'язко, щоб був газ, щоб можна було б запалити канфорку. Бо є немало електричних будинків, які не мають газу і це проблематично. Люди взагалі цим не цікавляться. Тобто клієнти шукають джерела альтернативної енергії чи тепла. До прикладу, у Львові є новобудови зі власними котельнями, то на них є запити. Вони зараз дорогі і розходяться швидко".

Ціни на житло

На вартість оренди житла впливає його розташування, респектабельність, розмір і кількість осіб, які у ньому проживатимуть. Також не менш важливий аспект у сьогоднішніх умовах – це поверх. За словами ріелтора, квартири, розташовані до 4 поверху подекуди зросли у ціні на 5-10%, тоді, як на помешкання на вищих поверхах навпаки знизилась вартість.

"Вище 5 поверху квартири дешевшають, а 11 і 12 поверхи – ще дешевші. Також дуже цінується, якщо є газ, бо хоч його можна увімкнути, якщо немає електроенергії", - зазачив Володимир Глищук.

Найбюджетніші квартири до 5 тисяч гривень

На сайті з пошуку нерухомості dom.ria.com ТСН.ua знайшов лише 5 пропозицій оренди житла до 5 тисяч грн у Львові. Дві з них - це пропозиції підселення до помешкання, де вже живуть люди.

Найбюджетніший вартіант - спільна оренда 2-кімнатної квартири за 2 тисячі гривень з особи без оплати комунальних послуг. Квартира з централізованим опаленням розташована в Залізничному районі міста.

Фото: dom.ria.com

Другий вартіант підселення - у двокімнатну квартиру на другому поверсі з централізованим опаленням. Розташована вона у цигляному будинку, близько до центру Львова у Галицькому районі. Вартість - 4,5 тис. грн з особи і додатково оплата комунальних послуг.

Фото: dom.ria.com

За 4 тис. грн можна орендувати однокімнатну квартиру на 17 кв. м. у Личаківському райні Львова. Щоправда, кухня та коридор - у спільному користуванні з іншими мешканцями будинку. У квартирі - шафа, ліжко, холодильник та пральна машина.

У Фрнаківському районі за цю ж ціну пропонують однокімнатну квартиру загальною площею 22 м. кв. До вартості оренди у 4 тис. грн додатково входить оплата комунальних послуг. Квартира із триметровими стінами і комбінованим опаленням.

Фото: dom.ria.com

Трішки дорожчу і більшу квартиру у Личаківському районі пропонують за 5 тис. грн і додатково оплата КМ. Помешкання на 30 кв. м. з меблями та побутовою технікою, але пічним з опаленням.

Фото: dom.ria.com

Далі вартість оренди житла зростає, тож за помешкання з кращими умовами - свіжішим ремонтом, новішими меблями і побутовою технікою доведеться заплатити більше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на оренду квартир у Києві трохи впали. Яке помешкання можна знайти в столиці, маючи бюджет до 5 тисяч гривень на місяць, читайте тут.

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