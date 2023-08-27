Як боротися з хабарами у бізнесі: Зеленський озвучив варіанти

Президент пообіцяв захистити бізнес і пояснив, як він це зробить.

Президент України Володимир Зеленський озвучив своє бачення, як боротися з хабарами у бізнесі.

Про це президент розповів в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Я зустрічався з бізнесом, я з ними дуже по-людськи поговорив, дуже предметно, знаючи цей бізнес, підготувавшись до нашої зустрічі. Зміни повинні бути двосторонніми. Перше, вони не повинні давати хабарі", - наголосив він.

Зеленський пообіцяв захистити бізнесу і пояснив, як він це зробить.

"Ми точно захистимо бізнес. Ми побудували зараз платформу і раз на тиждень, раз на два тижні мої економічні радники з ними (представниками бізнесу – ред.) зустрічаються і знімають питання. Вони почали отримувати нашу допомогу, не системне рішення, не excellent", - резюмував він.

Раніше повідомлялось, що представники українського малого та середнього бізнесу можуть отримати фінансову підтримку до $150 тисяч за програмою USAID “Конкурентоспроможна економіка України”. Програма спрямована на підтримку безперервності та відновлення бізнесу, включно із переміщенням або відновленням бізнесу в умовах війни, розширенням на зовнішні ринки, а також підтримкою рівня наявних бізнес-можливостей та/або їхнім покращенням.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Є люди і нелюди! Велике інтерв'ю із Зеленським про сенсації, скандали, вибори, перемогу та план Б".

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