Як бойові вертольоти ЗСУ стримують наступ окупантів на Донеччині: що кажуть пілоти

На Бахмутському напрямку українських захисників підтримують з повітря гвинтокрили. Саме пілоти 18-ої бригади авіації організовують для окупантів "пекельне небо".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Борти бойових вертольотів летять на Донецький напрямок, щоб прикрити українську піхоту. Безпечний коридор пілоти бачать на спеціальному планшеті, який кріплять до ноги. Вони з неба знищують окупантів та випускають теплові пастки, щоб сховатись від російської ППО.

Дорога назад така ж небезпечна, як і до лінії фронту. Бо працюють борти фактично над головами нашої піхоти. А значить доступні ворожим ППО. Але гвинтокрили все одно летять туди, де наших воїнів не можуть прикрити артилерія чи міномети.

Володимир Крижанівський пілот борту, він радіє, адже завдав окупантам втрат і його результати будуть у зведенні Генштабу. Він додає, що працював по техніці окупантів та по живій силі.

Український вертоліт

Екіпаж Мі-8 - це двоє пілотів. Старший на одному із них - Руслан Савіцький. Він житель Харкова, який до великої війни був у цивільній авіації. А після того, як ракети росіян полетіли на його рідну Північну Салтівку, почав працювати на військовому борту та нищить окупантів.

Щойно бойовий гвинтокрил повернувся за роботу беруться вже механіки. Їх ціла команда - заправляють, заряджають ракетами. Поповнюють запаси теплових пасток для прикриття.

Вже за пів години борт готовий знову здійнятися в небо. Вдень в нього може бути десятки бойових вильотів. Особливо зараз, коли ворог досі не вгамувався під Бахмутом, а на ділянці навколо Авдіївки перейшов у наступ. Та завдяки і цим гвинтокрилам зокрема, піхота і дотепер там стримує атаки росіян.

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Нагадаємо, що відомо про ситуацію в Авдіївці та чому окупанти там почали масштабний наступ.

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