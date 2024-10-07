"Турботний" удар "Кинджалами" по Києву: Жданов попередив про масований обстріл і назвав дату

Після нічного удару "Шахедами" по багатьох регіонах і ранкової атаки "Кинджалами" по Києву та аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області путінська армія може здійснити масований обстріл, для якого накопичила вже чимало ракет після півторамісячної паузи.

Про таку ймовірність у коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Щодо Старокостянтинова – зрозуміло. Вони намагаються влучити по нашій повітряній базі. По Києву був турбуючий вогонь", – каже Олег Жданов.

До цього експерт додає: "Сьогодні й день народження нелегітимного Путіна, і вони намагаються завдати максимальної шкоди. Сподівання були, найімовірніше, на те, що дрони виснажили ППО і "Кинджали" можуть пройти. Я думаю, що це був більше демонстративний турбуючий вогонь. Це була демонстрація можливостей, що можемо вдарити і "Кинджалами" будь-якої миті".

На запитання про те, чи була ця атака передвісником масованого удару, Олег Жданов відповів нам так: "Масованого удару можуть завдати будь-якої миті. До речі, сьогодні вночі РФ вивела в акваторію Чорного моря 7 носіїв з загальним залпом 48 ракет. У разі використання це був би масований удар. Але жоден "Калібр" до нас не придетів. Удар може бути і протягом дня. Пам’ятаємо, що по лікарні "Охматдит" удару було завдано вдень. Як буде сьогодні ввечері – важко сказати".

Якою кількістю можуть ударити

На це запитання Жданов відповідає так: "Зазвичай Росія намагається підтягнутися до ста повітряних цілей. 70-100 – цілком можливо. Якщо піднімуть у повітря літаки і додадуть «Калібри», які давно не використовували, але накопичили. Можуть бути не тільки ракети, а й дрони. Хоча і по ракетах у них така можливість є. Можливо, планують почати масовані ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури після зниження температури до нуля чи близько до нуля".

Хто сьогодні натравив Кинджали РФ на Київ та Старокостянтинів? Ніхто не повірить!

Раніше повідомлялося про те, що експерт назвав дату, коли РФ може масовано атакувати Україну.

Читайте також: