"Декольте розбрату", яке призвело до відставки: Гарбарук вперше розповів про скандал та відносини з Тишкун

"Декольте розбрату", яке призвело до відставки: Гарбарук вперше розповів про скандал та відносини з Тишкун

Скандальну сукню Тишкун вже встигли продати на аукціоні на одному з телеканалів за тисячу доларів.

Ексзаступник глави Міністерства освіти і науки Ігор Гарбарук вперше прокоментував своє звільнення та зазначив, що вчинив як європейський політик у центрі скандалу.

Він вперше дав інтервь'ю ексклюзивно для ТСН після нещодавнього скандалу довкола відвертої сукні його колеги на зустрічі у Львівській мерії. Висловилась і власниця плаття. Про усі подробиці - 30 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Ексзаступник міністра зізнається, що засмучений масштабом скандалу. Рішення про звільнення, каже, ухвалив сам і одразу.

"Якщо виникає така ситуація і якщо людина займає якусь відповідну державну посаду, вона має з цієї посади піти – це стала європейською традицією", - наголосив він.

Нагадаємо, що інцидент трапився після оприлюднення у Мережі фото, де чиновник засвітився на зустрічі у мерії Львова разом зі своєю помічницею 27-річною Христиною Тишкун у напівголій сукні. Це збурило соцмережі і породило десятки мемів.

Ексзаступник міністра розказав - зустріч у мерії Львова ж була його робочою зустріччю, Тишкун запросили туди як експертку. Грабарук стверджує - вона ніколи не була його помічницею, зокрема і співробітницею Міносвіти, а працювала над одним із проєктів Міністерства.

"Вона була долучена до підготовки концепції і організації одного з освітніх проєктів. Слово "помічниця" - недоречне. Це була звичайна робоча зустріч, ніяка не офіційна. Чому це так все роздули? Ми мали поспілкуватися з приводу розвитку професійно-технічної освіти Львова", - розповів він.

Сукня колеги, яку побачив ще перед зустріччю, каже Гарбарук, його не збентежила.

"Нормальний чоловік ніколи не буде вказувати жінці що і як їй вдягати, тому що насправді - це суперечить європейським принципам. Це дискримінація і це можна віднести до питання сексизму. Як людина себе висловлює - це її особисте", - наголосив він.

Інцидент трапився ще й 24 грудня, на Різдво. Тож жінка нібито мала плани на вечір.

"Вона у цей день, наскільки мені відомо, збиралася зустрічатися зі своїми колегами після обіду. В свято кожен вдягається так як він вважає за потрібне", - зазначив Гарбарук.

Ексзамміністра розлучений вже 6 років, має доньку. Стверджує – їх з пані Христиною звязують суто робочі стосунки.

"Між людьми можуть бути нормальні людські дружні стосунки. Перш за все, вона - фаховий юрист. По-друге, вона - фаховий менеджер, тобто вона - організатор. Для мене не головне, як людина виглядає. І не може ніхто собі дозволити робити оцінку, це недопустимо, це дискримінація", - сказав він.

Сукню Тишкун категорично засуджує експертка з етикету та зазначає - крім того, що завжди треба думати, що одягати, треба ще думати і про наслідки, якщо викладаєш фото у Мережу.

"Якщо ви ділова жінка, не забувайте, що ваш одяг це візитівка – ваша і того, з ким ви зараз, кого супроводжуєте. Треба було, приміром, накинути піджак. Або ж, у жінки завжди має бути якась шалька. Це - робоча поїздка, розумієте, на роботу в такому вигляді не ходять...Декольте, оголені плечі, оголені груди – цього не має бути в офісі. Було доволі цинічним побачити зверху ще й хрестик, який я б взагалі не радила так носити", - говорить фахівчиня.

Ігор Гарбарук прокоментував своє звільнення після скандалу | Новини України

А ще необхідно пам'ятати, що на соцмережі нині треба зважати завжди - чиновникам у першу чергу. Це вже радять психологи.

"Соцмережі - це сучасна демократія, подобається це чи не подобається, але більшість людей висловлює свою думку і це можна називати хейтом, можна називати переслідуваннями, але це думка більшості. Люди висловлюють свою думку і це велике щастя, що сьогодні люди можуть висловлювати свою думку, ще 50 років тому ніхто б не посмів сказати щось", - зазначають фахівці.

Натомість сама Тишкун з соцмереж після скандалу одразу зникла. Та вперше погодилася прокоментувати на камеру ситуацію ТСН, де зізналася, що дуже страждає.

Повне інтерв'ю Христини Тишкун дивіться вже завтра вранці у Сніданку з 1+1.

Нагадаємо:

Скандальну сукню Тишкун вже встигли продати на аукціоні на одному з телеканалів за тисячу доларів. Гроші підуть на благодійну справу.

Читайте також: