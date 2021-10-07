Як доглядати за неслухняним волоссям восени – поради фахівців

Як у гонитві за красою не зіпсувати їх ще більше та чи варто робити новомодну процедуру "рідкого волосся" - розповіли фахівці.

Тьмяне, неслухняне, з посіченими кінчиками і швидко брудниться, а найприкріше, що випадає жмутками. Восени наше волосся потребує ретельнішого догляду. Щоб оздоровити його, жінки користуються зробленими власноруч масками та відвідують професійні салони.

Як у гонитві за красою не зіпсувати їх ще більше та чи варто робити новомодну процедуру "рідкого волосся" – у сюжеті ТСН.19:30.

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Ірина красується перед дзеркалом, розчісуючи волосся. Воно в жінки довге і густе - 122 см від коріння і від чола - 130 см. Миє свою гордість жінка раз на тиждень. Для підтримки краси та міцності волосся жінка періодично робить маски. Це маски із порошку безкольорової хни, а також - мильних горіхів. Їх Ірина змішує та заливає теплою водою, а ще додає олію – лляну, оливкову холодного віджиму або конопляну. Для кращого ефекту суміш збагачує вітамінами і намащує на сухе волосся на усю довжину. Потім надіває спеціальну шапочку і закутує рушником. Так ходить від пів години до часу.

Однак фахівці не радять робити такі маски.

Трихолог Денис Сіленко надмірне заохоплення жінок домашніми масками не підтримує. Він запевняє, що окремі їхні компоненти можуть викликати алергічні реакції й дерматит. Деякі б’юті-процедури взагалі називає екзекуціями.

"Деякі джерела рекомендують використання масок або ополіскувати з оцтом - це був серйозний опік. Тому однозначно не рекомендуємо", - говорить трихолог.

Натомість пояснює: восени волосся стає більш ламким та випадає інтенсивніше. Одразу через це панікувати не варто. Якщо влітку в середньому за день випадає 50-70 волосин, то восени ця цифра збільшується до 120-ти. Але активніше сипатись волосся може, зокрема, після коронавірусу, через нестачу вітамінів та ослаблення імунітету.

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Лікар говорить, якщо волосся дуже запущене, то допоможе процедура трихоскопія. Якщо ж не надто, покращити стан шевелюри можуть і в салоні краси.

Це Катерина та арт-стиліст Сергій Бураков. Він виносить вердикт: вона за своїми косами неправильно доглядає. Тож пропонує комплексний догляд. Катерині очищують шкіру голови та миють волосся кількома різними шампунями. А ще наносять спеціальні засоби для оздоровлення. Але для підтримання ефекту Катерина має піклуватися про волосся ще й вдома. Зокрема, майстер радить обов’язково користуватися скрабами для шкіри голови - раз на тиждень. Шампуні, каже, потрібно обов’язково підбирати відповідно до типу шкіри голови та волосся. І не користуватися засобами, де шампунь поєднаний з кондиціонером, бальзамом або ж маскою.

Катерина ще й запитує, чи варто їй зробити процедуру так званого "рідкого волосся".

"Це - новий тренд в індустрії краси. Коси настільки гладкі та блискучі, що аж засліплюють", - говорить арт-стиліст. Він запевняє, що це лише маркетинговий хід.

Наостанок майстер Катерині радить мити голову не в гарячій, а теплій воді. Тоді волосся жирнітиме не так швидко та менше сипатиметься.

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