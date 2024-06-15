Як довго Путін здатний продовжувати свою війну в Україні: що кажуть в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оцінив, як довго кремлівський "фюрер" Володимир Путін здатний продовжувати свою війну в Україні.

Своїми думками політик поділився в інтерв'ю журналістці "ТСН.Тиждень" Оксані Радіоновій.

"Потрібно взяти до уваги силу українців; мужність збройних сил України; українську економіку, яка є на диву сильною у таких важких умовах; врахувати могутність країн-членів НАТО у порівнянні з Росією. Це для мене дуже важливо. Ми маємо допомагати Україні не тільки ad hoc. Ми з країнами-союзниками маємо взяти на себе більш довгострокові зобов’язання. Путін має розуміти, що у нас велика сила, і коли він це зрозуміє, війна закінчиться", - наголосив генсек.

Разом з тим Столтенберг зауважує, що війни за своєю природою не є передбачуваними.

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Нагадаємо, президент-диктатор РФ Володимир Путін назвав умови припинення вогню в Україні. "Фюрер" заявив про "повне виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Зауважимо, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану частину.

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