Як довго триватиме "весна" у січні та коли вдарять морози: прогноз синоптиків

Тепла погода вже в Україні. Місцями повітря прогріється до +14 градусів. Різке потепління спричинить підвищення рівня води в річках і небезпеку сходження лавин на заході. Синоптикини повідомили, коли до країни прийде похолодання.

Всі деталі дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Майже весна

Народна синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що у найближчі дні в Україні очікується тепла погода. А вже на вихідними знову похолоднішає.

"9-10 січня в Україні втримається тепла погода, а від 11 січня до України прийде похолодання. Похолодання не буде сильним, вночі до невеликих "мінусів", а в денні години від 2 морозу до 3 тепла", - сказала вона.

Через потепління 9 січня в річках на заході України очікується підвищення рівня води до півтора метра над рівнями без загрози негативних наслідків. А на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей прогнозується значна сніголавинна небезпека через відлигу. Вітер 9 січня повіє з південного заходу, прогнозуються сильні пориви.

Погода 9 січня

Зокрема, у четвер, 9 січня, у західних регіонах місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки та дощу, на решті країни переважно без опадів.

У західних областях подекуди налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах. Вітер південного напрямку, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -2…+3 °С, вдень +4…+9 °С, у центральних, південних та західних регіонах +8…+13 °С.

Погода у січні

Загалом погода в січні буде мінливою. Якщо перші дні місяця минули в умовах достатньо теплої погоди, то далі прийдуть атмосферні фронти з опадами і похолоданням, запевняє синоптикиня Наталка Птуха.

Січень буде досить теплим, як для зими, і значних морозів очікувати не варто. Такий прогноз озвучив народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він зазначив, що погода у першій декаді січня буде досить різноманітною, очікуються різкі переходи від "плюса" до "мінуса".

"Середина цього відрізку буде холодною лише умовно: постійний "мінус" вночі, а решта часу переважатимуть плюсові температури. Тобто дні будуть досить теплі, а опади не сильні, можливі тільки від середини першої декади", - зазначив він.

Друга декада розпочнеться з плюсової температури вдень із невеликим "мінусом" вночі.

Водночас від середини місяця синоптик прогнозує посилення опадів, і одночасно зниження температури.

Третя декада січня за температурою не буде вирізнятись – похолодання буде лише перші кілька днів, а тоді очікується потепління із "плюсом" протягом дня. В середині третьої декади також можливі кілька днів опадів, прогнозує синоптик.

"Насамкінець січня також не варто чекати зниження температури. Загалом, січень 2025 буде досить теплим, як для зими. Стовпчики термометрів не будуть опускатися нижче 15°C практично по всій території України", — підсумував синоптик.

Коли в Україні вдарять 20-градусні морози - читайте в новині.

Читайте також: