Скандали з харчуванням українських військових: що відомо про нововведення (фото, відео)

ТСН запитала у Державного оператора тилу – структури, яка після кількох скандалів з Міноборони повинна була навести лад і втілити не одну реформу, – як зараз годують українських військових.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Гущик.

"Щось вдалося. Наприклад демоніполізувати ринок. Станом на сьогодні вся інформація доступна. Будь-яка компанія, яка вирішить постачати Збройним силам України, може зайти на тендер, може зайти на ринкові консультації, взяти участь і далі постачати", – каже Галина Літош, директорка програми харчування ДОТ.

Цьогоріч у п'яти областях вже запустили пілотний проєкт, за яким Державний оператор тилу сам обирає виробників окремих продуктів. А доставлятимуть їх логістичні компанії, яких так само обиратимуть на відкритих торгах. Завдяки новим процедурам закупівель ДОТ планує зменшити вартість харчування без втрати в якості. Нині на одного воїна виділяють 154 гривні 98 копійок – це сума на добу, без урахування води і сухпаїв.

Скільки коштів виділяють на харчування військових

"Каша гречана з соєвим мясом, борщ український із соєвим мясом або горохова каша з фаршем із солодкої моркви. Це я підійшла роздивитися три види оновлених сухпаїв з новими маркуваннями “кошер”, “халяль” або “веган”. Вони потраплять до військових, як обіцяють – уже 2025 року", – каже Олена Гущик.

Поряд з першими партіями сухпаїв на виставці,присвяченій річниці ДОТ, – стелажі зі згадками найгучніших скандалів довкола їжі. Початок з "яєць по 17 гривень", далі демонстрація зіпсованих тушкованок, після скандалу з якими, каже директорка ДОТ, посилився контроль за постачанням продуктів, а ще було запущено нову цифрову систему. Тепер весь облік, інформація про доставлення чи виробників їжі фіксується не на паперах, а в комп'ютері.

На харчування одного воїна виділяють 154 гривні 98 копійок

Так, 2024 року був скорочений перелік товарів, які закуповують для ЗСУ, і в каталозі замість 406 відтепер 360 пунктів. Зайві дорогі позиції прибрали і прописали чіткіші вимоги до наявних.

Директорка одного з підприємств каже, щоб стати постачальником їжі для ЗСУ, треба ознайомилися з системою оборонних закупівель, пройшти вимоги ДОТ, і відтепер лише з їхнів складів до однієї області для військових їде по 400 тонн їжі на тиждень.

У ДОТ звітують – тепер до постачальників суворі вимоги. Якщо їх порушують, не лише припинять співпрацю, а й накладуть санкції на кшталт річного відсторонення від участі в конкурсі. Кількох таких недобросовісних постачальників, кажуть в операторі тилу, вже відсторонили цього року.

Військові кажуть, зміни відчувають у кращий бік.

Голки в м'ясі і тухла тушківка! І це все бійцям на передову!

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