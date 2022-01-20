Як хворіють вакциновані та чи інфікуються повторно: лікар розповів про спалах коронавірусу в Україні

Як хворіють вакциновані та чи інфікуються повторно: лікар розповів про спалах коронавірусу в Україні

Коронавірусом інфікуються і ті, хто раніше вже перехворів.

В Україні вакциновані хворіють коронавірусом у легшій формі, ніж у ті у кого ще немає щеплення.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

"Останніх півтора-два місяці ми спостерігаємо захворювання на коронавірус серед двічі вакцинованих. Але я точно можу сказати, що ці люди мають перебіг хвороби середньої тяжкості. Тобто у них рідше спостерігаються прояви цитокінового шторму, двобічної бронхопневмонії та розвиток серцево-судинної недостатності. У нашій лікарні за весь період не було жодного хворого вакцинованого, якому б знадобився апарат ШВЛ. Це ще раз свідчить про те, що все ж таки у вакцинованих людей ступінь напруження імунітету є значно вищим та в цих людей значно легший клінічний перебіг захворюваності", - пояснив медик.

Лікар також додав, що зараз коронавірусом інфікуються і ті, хто раніше вже перехворів.

"У нас є випадки, коли люди хворіють повторно. Вперше вони хворіли орієнтовно рік тому, а зараз знову розвивається клінічна картина та є лабораторне підтвердження коронавірусної хвороби", - сказав Сергій Федоренко.

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