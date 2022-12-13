Як і де отримати безкоштовну медичну допомогу там, де окупанти зруйнували лікарні

В Україні стартував проєкт "Мобільні лікарі", у межах якого можна безкоштовно отримати медичну допомогу там, де російські обстріли зруйнували лікарні.

Детальніше про це – у сюжеті ТСН.19:30.

У звільнених від окупантів селах і містечках їздить машина, переобладнана на мобільну лабораторію та кабінет УЗД. Там медики проводять обстеження, а потім безкоштовно видають ліки. Медики на місці роблять аналіз крові, електрокардіограму. У переобладнаній вантажівці - мобільна лабораторія, де все одразу ж опрацьовується. З іншого боку - розгорнули УЗД-кабінет. Для кожного пацієнта складають медкарту, де фіксуюють усі результати обстежень та аналізів. А після того терапевт проводить консультацію та виписує ліки, які проєкту безкоштовно надали партнери.

Від ранку до місцевої амбулаторії у селі Киїнка (росіянам не вдалося окупувати це село, але воно опинилося в оточенні і фактично було на лінії фронту), що на Чернігівщині, сходяться люди. Звістка про те, що до села приїхали медики, швидко облетіла Киїнку. Тут майже немає людини, яка б не скаржилася на здоров'я.

Лікарня на колесах: в Україні стартував новий медичний проєкт

Це вже другий виїзд "Мобільних лікарів" на звільнені від окупантів території. Стартував проєкт із села Мощун на Київщині. Його благодійний фонд започаткував за підтримки української фармкомпанії. Співзасновник проєкту Ігор Жуков розповів, що планують облаштовувати кабінет офтальмології і кабінет мобільної стоматології

В амбулаторії у селі лише дві медсестри та санітарка. Сімейні лікарі та педіатр приїжджають раз на тиждень, а найближча лікарня - за 10 кілометрів, у Чернігові. За день тут прийняли понад сотню людей. І кожному залишили медкарту та поради, до кого звертатися потім.

Нагадаємо, раніше повідомляли, які послуги з підтримки чоловічого здоров’я надаються безкоштовно.

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