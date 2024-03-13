Як і коли Буданова намагалися вбити: вся правда про замахи на головного розвідника України

Від початку війни з РФ тільки на очільника ГУР МО України Кирила Буданова було понад 10 замахів.

Росія продовжує “полювання” на українське політичне та військове керівництво. Серед першочергових цілей Кремля — президент Володимир Зеленський, якого Путін намагався вбити понад 10 разів, члени уряду та керівники українських спецслужб, зокрема, головний розвідник Кирило Буданов.

Скільки разів рашисти намагалися вбити останнього, як саме вони спробували це зробити та кого ворогу все ж вдалося ліквідувати, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

“Полювання” на Буданова

Від початку війни з РФ тільки на очільника ГУР МО України Кирила Буданова було понад 10 замахів. Ціллю для Кремля Буданов став ще до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

“Полювання” на українського офіцера росіяни відкрили ще 10 років тому. За словами речника ГУР МО Юсова, частина замахів була серйозно спланована і, хоч самому Буданову вдалося вижити, постраждали або були вбиті кілька інших працівників Головного управління розвідки.



“Головними цілями для противника є верховний головнокомандувач, президент України, а також керівники українських спецслужб. На генерала Буданова було скоєно понад 10 спроб серйозних замахів. На жаль, у результаті цих замахів є загиблі офіцери української розвідки”.



Зауважимо, що число замахів на Кирила Буданова Юсов уже називав пів року тому. У серпні 2023-го він також заявив, що на очільника ГУР було понад 10 замахів. Тоді серед іншого, речник ГУР згадав про 2 ракетні обстріли штаб-квартири розвідки на Рибальському острові в Києві. Детальніше про них писали журналісти The Economist.

Перша атака відбулася у березні 2022 року.

“Офіцери згадують жах, коли летіли ракети, вилітали вікна. Чоловіки, які чекали на прийомній зустрічі зі своїм начальником, впали на підлогу. За деякий час відчинилися двері і вийшов Кирило Буданов, який сказав: “Все в порядку” і наказав повернутися до роботи. Він обтрусився, одягнув кепку і вийшов надвір, щоб оглянути пошкодження”, — так видання описує першу атаку.

Остання атака відбулася 29 травня 23-го року, коли на офіс ГУР “летіли балістичні ракети, крилаті ракети та безпілотники”. Як пише видання, ракети мало не влучили в офіс і сусідній автомобільний міст, а дрони пошкодили іншу будівлю.

До речі, саме після удару по Києву 29 травня 23-го року, рашисти почали масово поширювати фейк про тяжке поранення Буданова і те, що його нібито терміново направили на лікування до Німеччини, а дехто навіть писав про його смерть. А дзуськи вам, рашисти. Буданов здоровий як ніколи, а його підлеглі та друзі з СБУ все частіше і майстерніше знищують Чорноморський флот РФ, а віднедавна, ще й масово “радують” Росію візитами безпілотників.



Але ціль номер один для Путіна — це безумовно президент України Володимир Зеленський. Спроби захопити чи ліквідувати верховного головнокомандувача не припинялись від самого початку повномасштабного вторгнення. Як нещодавно в інтерв’ю російському журналісту Михайлу Зигарю заявив очільник Bellingcat, журналіст-розслідувач Христо Грозєв, для ліквідації президента України Росія задіювала найкращих спеціалістів ГРУ, в тому числі так званих агентів Петрова і Боширова, які у 2018 році здійснили замах на російського ексрозвідника Сергія Скрипаля у Британії. Детальніше про це — в матеріалі ТСН.ua.

Зізнання Зеленського

Замахнувся Путін на президента Зеленського і зовсім недавно. 6 березня Мережа вибухнула повідомленнями про обстріл балістикою Одеси, де в цей час Зеленський проводив зустріч із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Пізніше сам президент зізнався, що не очікував такого від Путіна, бо ракета впала не просто у кількох сотнях метрів від нього, а від очільника країни НАТО, що звісно ж могло спровокувати глобальну війну. Згодом Зеленський в інтерв’ю французьким медіа дав розлогу оцінку діям російського диктатора. Путін — “неадекватна людина”, наголосив Зеленський.

Реакція прем’єра Греції

Прем'єр-міністр Греції також прокоментував ракетний удар по Одесі. Він зазначив, що в делегації вже не було часу піти до укриття, адже від сирени до вибухів минули лічені секунди. Ракета вдарила за кількасот метрів від кортежу делегацій, де був і Зеленський.

До цього ж інциденту, президент України неодноразово заявляв, що до замахів уже відноситься спокійно, аж занадто багато подібних попереджень він отримує від української розвідки.

“Перший випадок був дуже цікавий… люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім — це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах. Після п’ятої спроби мені було вже не цікаво”.

Наразі вже точно відомо, хто та коли намагався вбити президента. Список немалий. Один із помічників Зеленського інкогніто розповів, що лише протягом перших кількох тижнів повномасштабної війни на нього було скоєно щонайменше з десяток замахів. Перший — вже 24 лютого. Тоді для ліквідації Зеленського у Києві десантувався цілий російський спецзагон. Однак охорона президента загородила офіс імпровізованими барикадами та шматками фанери, а найближчим помічникам видали зброю та бронежилети для оборони та захисту президента.



Вже 26 лютого у ГУР повідомили, що по голову президента відправили елітну групу кадировців, ті отримали наказ вбити Зеленського від глави чечні Рамзана Кадирова, а той в своєю чергою отримав цю вказівку особисто від Путіна.

Деталі замаху на Зеленського

Після розвідки з використанням безпілотників, Збройні сили України завдали удар по двох локаціях кадировців у районі Гостомеля, внаслідок якого, за інформацією Генштабу ЗСУ, загинув і близький до самого Кадирова командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні Магомед Тушаєв.

До того ж, як раніше заявив колишній керівник кримінальної розвідки України Валерій Кур в інтерв'ю “24 каналу”, пасли Зеленського навіть до його президентства. За його словами, перший замах на Зеленського готувався ще під час його кар'єри коміка. Тоді за планами ліквідації українського артиста знову стояв правитель Чечні Рамзан Кадиров.

Не припинилися ці спроби і відразу після того як Зеленський став главою держави. За словами Кура, нові намагання ліквідувати Зеленського здійснювалися вже після того, як він відмовився виконувати “Мінські угоди” в російській інтерпретації.



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