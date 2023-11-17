Як і коли може закінчитися війна Росії проти України: полковники ЗСУ назвали сценарії

Ця фаза повномасштабної війни в Україні, за словами експертів, може тривати ще щонайменше півтора роки. Однак наступна війна з Росією неминуча, якщо не складуться кілька факторів. Деокупувати Крим реально вже найближчим часом, маючи необхідне озброєння та техніку. Однак, повернути Донбас на сьогодні чи не неможливо з воєнної точки зору.

Які можуть бути шляхи закінчення війни та скільки ще вона буде тривати, в коментарі сайту ТСН.ua розповіли військовий аналітик, полковник Збройних сил України Петро Черник та полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

За словами Петра Черника, щоб прогнозувати шляхи закінчення війни в Україні, треба подивитися набагато ширше, ніж на війну, що зараз триває. Без України Росія історично неможлива як наддержава.

“Російська державність у тому вигляді, у якому вона є починаючи з Івана Грозного носить імперський характер. І взагалі сходження спочатку царської імперії, а потім більшовицької імперії почалося з поглинання України. Сумний 1654 рік — Переяславська рада. Це є тим фундаментом їхнього державотворення в частині наддержавності. Ключовий момент: без України Росія неможлива як наддержава. А іншого способу мислення не тільки в політичному, а й в звичайному, гнучкому загальнонаціональному у них немає. Просто немає і все”, — розповів Петро Черник.

Має скластися п’ять чинників

За його словами, щоб назавжди вирішити цю проблему необхідно, щоб склалися п’ять фундаментальних принципів. Інакше питання наступної російсько-української війни — це лише питання часу.

“Російська Федерація має розпастися на 25-30 держав. У них мають забрати ядерну зброю. Їх мають відсікти від нафти, газу, Сибіру, бо це дешеві ресурси, які їм дурманять голову. Україна має обов’язково вступити в НАТО. Те, що залишиться на території Московської республіки, як вони її умовно назвали, зразка 1471 року. Чому саме цей рік — це ще без Новгорода Великого, до його приєднання. Це останні картографічні обриси Московського князівства”, — каже Петро Черник.

Крім того, три покоління, а це щонайменше 60, а то й 80 років, необхідно проводити ідеологічне очищення, вважає військовий аналітик. На територіях, де проживають “исконно русские”. Так само, як це проходила нацистська Німеччина після Другої світової війни.

Війна в Україні / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Інакше — нова війна неминуча

“Цікавий історичний факт коли американці прийшли в західну частину, яку вони взяли під контроль, дійшли до висновку, що населення від нацизму треба лікувати і провели дуже розлоге кількарічне соціологічне дослідження. Виявилося, що підлітки віком 12-16 років, не кажучи вже про старше покоління, не підлягають перевихованню нацизму. Щоб ми розуміли, чому так довго ця вся санація буде тривати. Це п’ять фундаментальних принципів. Якщо це не вирішується, за винятком вступу в НАТО, то питання наступної російсько-української війни — лише питання часу”, — розповів Петро Черник.

У якій фазі та за яких обставин закінчиться ця війна, невідомо, каже військовий аналітик. На його погляд, найвірогідніший сценарій — це стискання до лінії старого розмежування і вихід на умовний новий “Мінськ-4” чи тому подібне. Умовно за точку відліку можна взяти 24 лютого 2022 року.

Як повернути Донбас

“Як воєнною силою пробивати Донбас — я не розумію. Це неможливо з воєнної точки зору. Якщо росіяни зберігають стійкість управління, у них зберігається людський ресурс, а він ще доволі великий. Донбас ні в першій ні в другій світовій війні ніхто штурмом не брав. Я приведу конкретний приклад. Малесенька Авдіївка, вони її пройти не можуть. Якщо вони з людьми не рахуються, а ми ж своїми людьми рахуємося. Якщо вони не можуть пройти, бо дуже добре з нашого боку укріплено, то з їхнього боку така сама ситуація. А Донецьк суттєво кратно більший ніж Авдіївка”, — каже Петро Черник.

За його словами, як проходити цей “бетон” не поклавши 200 тисяч людей або не застосовуючи важкі “бетонобійні" бомби — невідомо. У США є бомба GBU-57, яка важить шість тонн. Чи GBU-43, що важить 13 тонн.

“Але вони скидаються з важких бомбардувальників, наприклад B-52 або B-2 Spirit. Це вже Америка має напряму вступити у війну. Я собі цього не уявляю”, — розповів Петро Черник.

Як повернути Крим

Повернути Крим набагато легше, ніж Донбас, каже військовий аналітик. Адже це півострів — 250 кілометрів з півночі на південь, і трохи більше 360 кілометрів зі сходу на захід.

“Велика кількість авіації, скажімо F-16, машин 120. Додаємо велику кількість далекобійних ракет , таких AGM-158 JASSM. Є така ракета, яка завдає ударів до п’яти тисяч кілометрів. І вибивати там все, що можна вибити. Найперше — знищити Кримський міст, тому що 90% всього, що завозиться у Крим, завозиться залізницею. Потопити всі великі десантні кораблі — це можливо. Нічого нового вони завезти не можуть. Турки закрили Босфор і Дарданелли. Все потопили, що можна потопити, міст під воду, закриваємо небо над півостровом, щоб літаки не могли літати — це теж можливо, є до цієї авіації далекобійні ракети. Тобто збивати Ту-76, Ан-24 і так далі. Кілька місяців такої роботи”, — розповів Петро Черник.

З Донбасом ситуація інша, бо там є суходіл, каже військовий аналітик. Цим суходолом можна нескінченно щось возити. Наприклад, вантажівками під прикриттям ночі. Однак вантажівка не поїде по дну Чорного моря.

“Ми зараз у дуже складній точці. У теорії систем це називається точка біфуркації. Стара система вже не працює, а нова ще не запрацює. Я складав безліч варіантів у голові, як би мало бути. Це найімовірніший, який я бачу. Реальність обов’язково буде відрізнятися від того, що ми зараз аналізуємо. Львівський історик Ярослав Грицак, якого я дуже поважаю, каже: “Майбутнє має властивість негайно змінюватися, якщо ти в нього заглянеш”. От і все. Чи закінчиться війна — сто відсотків. Найдовші війни у світі закінчилися. Питання, хто буде переможцем, а хто буде переможеним”, — каже Петро Черник.

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Спокою може не бути кілька десятиріч

Він підкреслив, що фундаментальна проблема з Росією вирішується тільки тоді, коли складаються п’ять вище перерахованих чинників. Проблема видовжується на кілька десятиріч, якщо Україна вступає до НАТО.

“Поки не ухвалять рішення ділити Росію, ми не будемо мати спокій. Росіяни, як вони виглядають зараз у своєму суспільному мисленні, ніколи не змиряться з існуванням незалежної, демократичної, процвітаючою України. Це просто неможливо. Вони не приймуть своє непрестижне походження від татаро-монгольської орди. “Киев — мать городов русских, серце руси бьется в Киеве”. Вони неспроможні відмовитися від цієї суспільної установки, яка цементує їхню державність як таку”, — каже Петро Черник.

Коли закінчиться ця фаза війни — не можна спрогнозувати, розповів військовий аналітик. Адже, за його словами, ставки дуже високі: це не просто російсько-українська війна, це ще війна світових тираній, за світовою демократією.

Кому вигідно заморозити війну

“Від того, як все закінчиться дуже багато залежить у світі. Китайцям вигідно заморозити лінію так, як зараз вона є. Бо якщо така заморозка відбувається і американці це приймають, то це означає, що можна штурмувати Тайвань. Чому ні? Ми перебуваємо в унікальному історичному процесі, запитань більше, ніж відповідей. Найстрашніше, що зробили московити — вони перекреслили ялтинську систему міжнародних відносин. Жодна світова система від ООН до ОБСЄ неробоча, нічого не працює, все мертві структури. Зруйнували абсолютно всі 10 принципів міжнародного права, які були до удару по Криму”, — розповів Петро Черник.

Крім того, за словами військового аналітика, найголовніший гегемон — Америка сама переживає чи не найважчий виклик від часів громадянської війни з часів громадянської війни.

“Тому я не знаю, як і коли закінчиться війна, і ніхто цього не знає. Це все загально аналітичне ворожбицтво на кавовій гущі. Ще обов'язкова така річ, як його величність випадок. Наполеон Бонапарт сказав, що випадок — єдиний володар всесвіту. Обов’язково щось станеться у такий спосіб, що ми зараз передбачити не можемо. “Чорний лебідь” до росіян обов’язково прилетить, це неминучість. Питання, як оформиться вся ця їхня поразка. На нього відповіді ніхто не дасть”, — каже Петро Черник.

Війна може тривати до 2025 року

Роман Світан вважає, що шлях завершення війни в Україні єдиний — повний розгром російської армії, знищення всього її складу на нашій території. За його словами, їм треба не дати вийти в РФ, а це означає, що “серйозні” бойові дії триватимуть ще рік-півтора, до вступу України в НАТО 2025 року.

“Приблизно до осені наступного року ми можемо розгромити російську армію після того, як отримаємо достатню кількість літаків і ракет. Вийти на державний кордон. А там прикриємося натівською ядерною парасолькою. І ще років 10, доки Росія буде розвалюватися, ворог однозначно буде створювати прикордонні конфлікти. Там доведеться тримати армію. Війна буде розгорнута на тисячі кілометрів державного кордону. Коли Росія розвалиться, будемо укладати домовленості з тими республіками, які утворяться. Приблизно такий сценарій. Він один єдиний. Будь-який інший не завершить війну”, — вважає Роман Світан.

За його словами, завершення війни — це лише повернення державних кордонів.

“У нас немає нічого, крім державного кордону, ми не маємо нічим апелювати. Військові інакше не можуть. Будь-який військовослужбовець дає присягу народу України зберегти територіальну цілісність і суверенітет держави. А територіальна цілісність забита в Конституції — території кордонів 1991 року”, — розповів Роман Світан.

Перемога над російською армією можлива вже восени наступного року, вважає Роман Світан. Зокрема завдяки тому, що Україна “вплетена” у виборчу кампанію США.

“Білий дім зараз зацікавлений саме в такому розвитку подій. Тому ми з їхньою парадигмою будемо звіряти годинник і таким чином її виконувати”, — каже Роман Світан.

Механізм звільнення територій

Крим повернути Україні у кілька разів легше, ніж Донбас, каже військовий експерт. За його словами, півострів — це вже готовий “географічний котел”, необхідно лише знищити Керченський міст. Однак і на Донбасі існує механізм для звільнення територій, каже Роман Світан.

“Усе буде залежати від кількості сил, засобів та техніки, яку нам будуть передавати. За допомогою повітряної операції, а потім наземної його можна відсікти по Сіверському Донцю і Дону від Росії. Якраз відрізати постачання військової техніки. І далі буде простіше. Це такий маневр він з реальних. Він однозначно важкий потрібні далекобійні ракети, щоб працювати на таких рубежах. Цей варіант найлегший з усіх інших, фронтально заходити дуже важко. Донбас — це старі гори. Нам треба обійти весь цей кряж зі сходу ріками, а далі вже зачистити територію”, — вважає Роман Світан.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, що потрібно для завершення гарячої стадії війни в Україні.

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