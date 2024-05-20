Як і коли закінчиться війна: Жданов назвав найкращий та найгірший сценарії

Російський диктатор Володимир Путін знову заявив про готовність до “мирних переговорів” з Україною з урахуванням “гарантій безпеки”. Він повторив кремлівські наративи, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів для “справедливого врегулювання конфлікту”.

Які наслідки можуть мати мирні переговори України та Росії, коли може закінчитися війна та як вона може кардинально змінитися до кінця 2024 року, в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Путін прагне перемовин, тому що він розуміє, що сили і особливо засоби для ведення війни не нескінченні і можуть почати закінчуватися найближчим часом. Сценарії війни можуть бути будь-які. Можна взяти за основу два сценарії — найгірший і найліпший”, — каже військовий експерт.

Сценарії завершення війни в України

За словами Олега Жданова, найгірший сценарій, на який не піде українське суспільство, — це припинення вогню та початок перемовин без виводу російських військ з території України.

“Це найгірший сценарій, це капітуляція України. Під загрозою наше існування як держави”, — каже військовий експерт.

На його думку, найліпший сценарій розвитку війни в Україні можливо реалізувати навіть до кінця 2024 року.

“Якщо ми наберемо сил, відмобілізуємо особовий склад, отримаємо техніку, створимо гвардію наступу і проведемо контрнаступальну операцію по звільненню наших територій. Не обов'язково всі звільняти одним махом. Головне — треба перерізати сухопутний коридор в Крим і можливо спробувати оточити Крим і звільнити його. Це найліпший сценарій, всі решта знаходиться між ними”, — розповів Олег Жданов.

Втім, за словами військового експерта, більш реальним такий сценарій був 2022 року.

“Якби ми дослухалися певних наших воєначальників, і не Харьківську операцію проводили, а пішли на Токмак, Мелітополь і Бердянськ, коли не було в лінії Суровікіна, коли оборона російських військ на цих територіях облаштовувалсь тільки системою блокпостів і окремих опорних пунктів. Але хтось наполіг на звільнення Харківської області. Сьогодні це можливо. За наявності авіації і ракетних військ в достатньому кількості проломити навіть лінію Суровікіна не буде великою проблемою”, — каже Олег Жданов.

Війна в Україні: чи реально вийти на кордони 1991 року

Щоб повернути території України до кордонів 1991 року доведеться воювати дуже довго, вважає військовий експерт. Особливо важко звільняти, за його словами, Донеьку та Луганську області, адже вони мають пряме сухопутне сполучення з Росією.

“З Кримом полегше в цьому сенсі. А от прорубивши коридор до Азовського моря, вийшовши на узбережжя Азовського моря і зруйнувавши Керченський міст, це буде фактично оперативне оточення Криму. Тоді у нас буде дуже сильна переговорна позиція, ми можемо ставити умови стосовно виводу російських військ з нашої території. Або ми починаємо планомірне знищення цих військ на нашій території всіма вогневими засобами”, — каже Олег Жданов.

Заморозка війни в Україні: які це може мати наслідки

Військовий експерт підкреслив, що припинення вогню та заморозка війни у тих кордонах, які є сьогодні, неприйнятні для України — це найгірший сценарій.

“Для того, щоб дізнатися майбутнє, треба подивитися в історію. Подивіться на 2014 рік. Ми не стали чинити опір, ми залагодили конфлікт тимчасовою заморозкою. Тоді і в нас була слабкіша армія, добробати в основному воювали, починали принаймні оборону. І Росія вводила сюди не всі регулярні частини, тільки десантників і спецназ. І що ми отримали у 2022 році? Так от не сумнівайтеся, третя війна буде ще жорсткішою, ще більш кривавою, якщо ми підемо на заморозку конфлікту. А вона в такому разі станеться”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, Путін прагне будь-якої зупинки бойових дій в Україні, щоб відновити сили.

“Сьогодні вся російська економіка на військових рейках працює на фронт. І будь-яка зупинка бойових дій для Путіна — це благо, це його найбільше бажання. Тому що за три — п’ять років, і це не моя оцінка, це оцінка НАТОвських аналітиків, при такому темпі, навіть в умовах санкцій, таких слабких, як сьогодні, і при підтримці Китаю, що ми спостерігаємо постійно, Путін відновить боєздатність армії, ще розгорне до полутора мільйонів її чисельності. Повірте, він це зробить. Вони сьогодні налаштовані воювати. І ми отримаємо нову війну. Він не зупиниться”, — каже військовий експерт.

Війна в Україні: прогноз до кінця 2024 року

Олег Жданов вважає, що війна в Україні може кардинально змінитися, але якщо ми отримаємо не лише західну зброю. За його словами, сьогодні Збройним силам не вистачає особового складу і необхідно проводити мобілізацію.

“Тепер у нас інша проблема. Справа в тому, що спочатку у нас не вистачало зброї. Тепер, коли зброя пішла, у нас не вистачає особового складу. Нам сьогодні треба проводити мобілізацію. Це перспектива на осінь, не раніше. Літом ми будемо отримувати техніку і озброєння. Цей величезний пакет на шість мільярдів, плюс ще два мільярди додатковий пакет. Але під цю зброю потрібен особовий склад. Якщо ми його назбираємо, тоді у нас є шанс восени отримати цілу низку бригаду, які будуть вже підготовлені. Звісно, це буде 2-3 місяці на підготовку, плюс озброєння, боєприпаси, авіація і ракетні війська. Тоді ми можемо починати контрнаступ на окремому напрямку з прорубанням коридору до Бердянська чи Маріуполя. Але такий шанс у нас буде цілком імовірним”, — вважає військовий експерт.

Нагадаємо, станом на ранок 20 травня ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Однак окупантам вдалося просунутись в районах 10 населених пунктів.

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