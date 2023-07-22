Як і коли ЗСУ "скинуть" російську армію у море під час заходу у Крим: відповідь полковника запасу

На його думку, звільнити Крим цього року, до Нового року, є реальним.

Основний спосіб - це знищення ланцюжків постачання військової продукції до Криму, переведення його в режим оперативного оточення, знищити Кримський міст, знищити поромну переправу, знищити повітряне та морське сполучення.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua з військовий експерт, полковник запасу Романом Світаном.

"Після цього - вихід на Перекоп, Чонгар або Арабатську стрілку та захід до Криму через північні ворота, включаючи Сиваш у тому числі. Жодна армія, яка намагалася обороняти Крим від армії, яка наступала з материкової частини, не втрималася і була скинута у море. Це буде і з російською армією, зокрема. Вони намагатимуться затримати наші війська, але кінець буде однаковим для всіх армій, які намагалися колись утримати Крим. Неможливо це зробити – це оперативне оточення", - розповів Світан.

Втім, він наголошує, все залежатиме від кількості сил і коштів, які будуть виділені на виконання цієї операції. На його думку, звільнити Крим цього року, до Нового року, є реальним, за умови, що буде достатньо сил і Крим буде основною метою операції.

"Якщо буде широкомасштабне виконання бойових завдань - з перетином коридору Азовським узбережжям, з виходом на Луганськ лівим берегом Сіверського Дінця, то це може розтягнутися ще й наступного року. Але з приходом авіації та ATACMS це прискориться до 2-3 місяців", - висловився він.

Як повідомляли раніше, Росія стягує техніку напівдень, зокрема на Запорізьку лінію фронту. Серед техніки - Камази та "Тигри".

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