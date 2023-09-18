Як і куди Україна продає зерно: чому і які країни забороняють імпорт

Україна подасть позов до СОТ через відмову Польщі, Угорщини та Словаччини зняти заборону на сільськогосподарську продукцію.

Після виходу Росії із "зернової угоди" Україна вивозить свою агропродукцію до країн ЄС, Африки та Азії суходолом (автомобільним та залізничним транспортом) та річковим транспортом. Йдеться і про експорт зерна на світові ринки, і про його транзит територіями деяких країн ЄС. А напередодні стало відомо, що перші цивільні судна скористалися і тимчасовим морським коридором у напрямку до українських портів.

Як Україні вдається експортувати своє зерно, які країни і чому заборонили імпорт українського збіжжя – читайте на ТСН.ua.

Зауважимо, деякі країни Євросоюзу заборонять імпорт українського зерна на свою територію під приводом начебто захисту своїх фермерів. Однак експерти вважають, що насправді йдеться про бажання отримати додаткові дотації від ЄС напередодні виборів у кожній країні, що запровадила ембарго.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Не дозволимо себе затопити збіжжям"! Польща не відновлює імпорт зерна з України!

Як Україна продає зерно без моря

Після виходу Росії із "зернової угоди" та чорноморської блокади з її боку Україна продовжує експорт агропродукції суходолом (автомобільним та залізничним транспортом), та річковим транспортом, перш за все, через Дунай. Зауважимо, саме тому Росія майже щодня вдається до ракетно-дронових атак по портовій інфраструктурі дунайських портів на Одещині. Однак за оцінками експертів, аби повністю, на 100% експортувати все збіжжя з України, треба забезпечити доступ суден до чорноморських портів.

В середині липня, коли Росія вийшла з чорноморської зернової ініціативи, Україна оголосила про тимчасові морські гуманітарні коридори. Таким чином кораблі задля навантаження агроподукцією могли потрапляти до трьох українських портів – "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" – пройшовши перед цим перевірку, зокрема і з боку росіян. А 16 вересня стало відомо, що тимчасовим коридором у напрямку до українських портів скористалися перші цивільні судна. На них мають завантажити 20 тис. т пшениці для країн Африки та Азії. До цього з портів лише виходили ті кораблі, які були там заблоковані через війну.

Вагон-зерновоз

За оцінками голови МЗС України Дмитра Кулеби, держава зможе відновити повноцінний експорт свого зерна на світові ринкф через Чорне море після того, як отримає від країн Заходу винищувачі F-16.

Куди Україна експортує зерно

Зерно з трьох ключових українських портів на Чорному морі – "Одеси", "Чорноморська" та "Південного" – вирушає на ринки всього світу. Загалом незамінним зерно з України є для країн Африки, Близького Сходу та Південної Азії.

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Найбільшими імпортерами української агропродукції за період від серпня 2022 року до квітня 2023 року стали Китай, Іспанія, Туреччина, Італія, Нідерланди, Єгипет, Бангладеш, Ізраїль, Португалія.

За даними ООН, понад 65% експортованої української пшениці потрапляє до країн, що розвивається.

Чому і які країни забороняють імпорт українського зерна

Проти імпорту української агропродукції, зокрема зерна, на свою територію виступили Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина та Болгарія. Ще 2022 року фермери в цих країнах почали скаржитися, що українське зерно витісняє їхнє власне на дорогах, залізниці, у портах та на внутрішньому ринку. Тож влада цих держав заявила, що зерно з України конкурує з їхніми виробниками і скорочує попит на місцеву продукцію.

Окрім того, фермери зі східних країн ЄС скаржилися, що українське зерно знижує внутрішні ціни на ринку, тож фермери втрачають прибутки. Ці країни попросили від ЄС компенсації для своїх фермерів і там погодилися їх надати.

Навесні 2023 року ЄС тамчасово заборонив імпорт українського зерна / Фото: ТСН

Однак цим все не обмежилося і 15 квітня 2023 року квітня Польща заборонила до 30 червня ввозити на свою територію українське продовольство. А згодом заборону на імпорт зерна та олійних культур з України запровадили та подовжили до 15 вересня Угорщина, Румунія, Словаччина та Болгарія.

За оцінками заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, протягом року Україна продала Польщі 700 тис. т пшениці і близько 1 млн т кукурудзи. "Це зовсім не ті цифри, які позначаються на стратегічних показниках і шкодять реалізації власного збіжжя", – зазначив Марчук.

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Тож не виключено, що заборона на імпорт зерна з України – не стільки бажання захистити фермерів, скільки отримати додаткові дотації з боку ЄС напередодні виборів у кожній країні, яка вдалася до ембарго.

15 вересня ЄС дозволив скасувати заборону на імпорт агропродукції після того, як Україна пообіцяла вжити заходів щодо посилення контролю за експортом до сусідніх країн. Однак Польща, Словаччина та Угорщина того ж дня запровадили односторонні ембарго на збіжжя з України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЄС розблокував імпорт українського зерна

Зокрема, 16 вересня польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив: "Або Єврокомісія продовжить заборону на ввезення, подовжить ембарго, або ми самі запровадимо ембарго на наступні місяці, квартали до часу опрацювання моделі співпраці з нашим східним, українським сусідом".

Реагуючи на такі кроки цих держав, торговий представник України Тарас Качка оголосив, що держава подасть позов до Світової організації торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію. "Важливо довести, що ці дії юридично неправомірні. І тому завтра ми розпочнемо судовий розгляд", – зазначив Качка 17 вересня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Шмигаль: якщо Польща блокуватиме українське зерно, Київ вимагатиме компенсацію!

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