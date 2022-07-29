Як і під час Чеченських війн: навіщо РФ вчинила криваву провокацію в Оленівці

Російські окупанти вчинили криваву провокацію в Оленівці, аби залякати власних військових, щоб вони боялися і не здавалися в полон до ЗСУ. Особливо на Херсонському напрямку, де підрозділи РФ найбільше деморалізовані.

Про це військовий експерт та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін розповів в інтерв'ю ведучій ТСН Наталі Мосейчук.

За його словами, РФ вчинила вбивство українських полонених в Оленівці і опублікувало жорстоке відео з катуванням полоненого для того, аби максимально зробити жорстокішими українців, в першу чергу військових – аби не брали окупантів у полон.

"Я в перші дні війни написав допис про це, коли українці намагалися зрозуміти удари по житлових кварталах – нераціональних, без будь-якої військової необхідності. І вони здавалися нелогічними. Я тоді написав, що однією з центральних проблем РФ у перші дні війни було масове здавання російських солдатів–строковиків, контрактників у полон. У них важка ситуація з Херсоном. Вони близькі до того, що будуть повністю заблоковані там. А HIMARSи, і не тільки вони, працюють по мостах і шляхах сполучення. Це тисячі, якщо не більше 10 тисяч, називають цифру в 15 тис. солдатів. Якщо вони будуть повністю відрізані, без логістики і без командних пунктів, вони перетворяться просто у велике стадо озброєних людей. Великий натовп", – каже Левін.

Експерт певен, що налякані росіяни, розуміючи, що відрізані, адже за спиною річка, шляхів відступу нема, а ЗСУ продовжують по них "працювати", будуть масово здаватися в полон. Сотнями або й тисячами.

"Тому зараз вони спеціально це роблять. Страшні кадри катування українського солдата вчора облетіли Мережу. Вони намагаються максимально зробити жорстокішими наших бійців, щоб вони не брали в полон. І не давати приводу для своїх солдатів у полон здаватися. Тому що українці мстять, око за око, тому бийтеся до кінця", – каже ізраїльський офіцер.

Левін звертає увагу, що увтаких діях РФ нема нічого нового, адже Кремль проводив таку саму компанію під час Чеченських воєн.

"Тому що під час Першої чеченської війни, у 1990-ті роки, чеченці брали масово в полон росіян, особливо призовників, і відпускали додому. Телефонували матерям і відпускали. Що почала робити Росія після цього: вона почала масово бомбити міста, рівняти все з землею, знищувати людей у селах. І чеченці озлобилися. І ці кадри, коли чеченці почали різати голови, не брати в полон і вбивати полонених, це було після цих подій. Уже під час Другої чеченської війни російська армія билася більш впевнено і був страх здавання в полон. РФ максимально розкрутила ці кадри, мовляв – чеченець, це м'ясник, який тільки спить і бачить, аби російського солдата зарізати. Тому молоді хлопчики воювали, бо боялися потрапити в полон. І ми знаємо, чим закінчилася друга компанія – Росія перемогла і підкорила собі Чечню", – пояснює військовий експерт.

На його думку, та ж ситуація наразі в Україні. Кремль боїться ситуації під Херсоном і втрати міста. РФ важливо змусити масу людей там не падати духом, а боротися. А якщо вже падають духом, щоб боялися здаватися у полон.