Як і в Голодомор: запорізьких фермерів окупанти змушують за безцінь віддавати зерно

Як і в Голодомор: запорізьких фермерів окупанти змушують за безцінь віддавати зерно

На Запоріжжі фермери масово вивозять техніку й насіння з зони бойових дій аби врятувати від обстрілів та крадіжок окупантів. Зібрати врожай цього року не вдасться одразу у кількох районах області. Поля з пшеницею буквально засіяні боєприпасами. Тим часом на окупованих територіях росіяни змушують виробників віддавати їм зерно за безцінь. В іншому разі погрожують забрати все задарма.

Чи буде за таких умов хліб, в ефірі ТСН розповів кореспондент Яків Носков.

Так, власникам вдалося вивезти агротехніку з Оріхова, яке разом з Гуляйполем наразі потерпає від шалених обстрілів російських окупантів. Фермери кажуть, що половину тракторів разом із комбайнами знищено. Те, що вдалося врятувати, намагаються вивезти до Запоріжжя, щоб відремонтувати.

"Ми фактично до війни обробляли 18 тисяч гектарів. Сьогодні 7 тисяч гектарів у Пологівському районі ми не обробляєм. Тому що на нашій території йдуть воєнні дії. Фактично ми посіяли озимі культури а ярові вже не сіяли", - говорить керівник агрофірми Геннадій Марич.

Усі поля в зоні бойових дій або заміновані, або щільно засіяні боєприпасами.

Аграріям, які залишились в окупації, росіяни буквально викручують руки. Змушують продавати зерно з елеваторів за безцінь. "Фермери дзвонили мені вчора, кажуть, нам дали 4 дні. Якщо ми не вивеземо зерно то вони будуть вважати його нічийним і вони його забирають. Вивозити на нашу неокуповану територію вони не дозволяють", - розповідає Микола Вініченко, в.о. керівника департаменту АПК Запорізької ОВА.

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Тих, хто погоджується працювати з окупантами, змушують віддати дві третини майбутнього врожаю. Якщо підприємці сперечаються – в них забирають геть усе. "Пропонують засівати свої поля під 30% на 70%. Люди відмовляються. Вони приводять колаборанітв і кажуть – сіяти ви не будете, сіяти будуть вони", - додає Вініченко.

Вже зараз у фермерів окупанти конфісковують зерно та насіннєвий фонд. Колони зерновозів прямують до окупованого Криму, потім український хліб вивозять до Краснодарського краю РФ. Але попри все Запоріжжя, та, власне, й Україна, буде з хлібом. На власні потреби зерна вистачить. Проблеми можуть виникнути в країнах, куди зазвичай експортували врожай.

Українських фермерів обіцяє підтримати держава. В Мінагрополітики готують рішення щодо безперешкодного забезпечення всіх агровиробників пальним до кінця року. Так само обговорюватиметься і програма про відшкодування їм збитків.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 99-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.