Як Іран контролює "Хезболлу" і впливає на війну в Ізраїлі – чи триватиме протистояння роками

Іран, зокрема фінансує і контролює "Хезболлу".
Терористи ХАМАС вранці 7 жовтня 2023 року випустили тисячі ракет по Ізраїлю із Сектору Гази. Під удар потрапили південь та центр країни, включно з Тель-Авівом. На територію також прорвались диверсійні групи, які захопили декілька військових баз та військову техніку ЦАХАЛа, почали вбивати громадян Ізраїлю і вивозити заручників на територію Гази. За останніми даними, орієнтовна кількість заручників, яких утримують бойовики, зросла до 212 осіб.
Одразу після нападу ХАМАСу ісламістська організація "Хезболла" влаштувала мінометний і ракетний обстріл Ізраїлю із території Лівану.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Террористы "Хезболлы" - новая угроза для Израиля? | Давид Гендельман
Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіанн 22 жовтня попередив Ізраїль та США, що ситуація на Близькому Сході може "вийти з-під контролю", якщо ці дві країни "негайно не припинять злочини проти людства в Газі".
Як Іран допомагає ХАМАСУ та впливає на війну в Ізраїлі – читайте у матеріалі ТСН.ua.
"Хезболла": ісламістська організація та політична партія
"Хезболла" (партія Бога або партія Аллаха – дослівний переклад з арабської) – ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація та політична партія Лівану.
"Хезболла" сформувалася 1982 року під заступництвом іранського Корпусу Стражів Ісламської революції у відповідь на ізраїльську окупацію Лівану. Мета "Хезболли" – створення в багатоконфесійному Лівані, де проживає значна християнська спільнота, ісламської держави за зразком Ірану.
"Хезболла" вперше взяла участь у ліванських виборах 1992 року, отримавши 12 місць із 128 в парламенті.
2000 року ісламістська організація завоювала собі визнання після виведення з півдня Лівану ізраїльських сил. На виборах 2005 року вона отримала 14 місць у парламенті країни і одного свого міністра.
А на останніх виборах 2022 року коаліція на чолі з "Хезболлою" отримала 61 із 128 місць у законодавчому органі.
"Хезболла" періодично влаштовує атаки на ізраїльські прикордонні території з ліванських теренів. Вона накопичила величезний арсенал ракет, снарядів та іншої зброї. В цьому допомогли Іран і Сирія.
Іран підтримує ХАМАС і "Хезболлу", яка "готова воювати проти Ізраїлю"
Ліванський рух "Хезболла", який підтримується Іраном, заявив, що готовий приєднатися до ХАМАСу у війні проти Ізраїлю.
Так, заступник лідера "Хезболли" Наїм Кассем заявив, що "коли настане відповідний час", "Хезболла" приєднається до ХАМАСу.
"Ми повністю готові, і коли прийде час для дій, ми це зробимо", - сказав Кассем на пропалестинському мітингу в південному передмісті Бейрута.
13 жовтня стало відомо, що лідер воєнізованої організації "Хезболла" обговорив із міністром закордонних справ Ірану, який перебуває з візитом у Лівані, "позиції, які треба прийняти" на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАСом.
Іранський міністр Хоссейн Амір-Абдуллахіанн заявив, що відкриття "нового фронту" проти Ізраїлю залежатиме від "дій" ізраїльської держави в Секторі Гази.
Ситуація на Близькому Сході може "вийти з-під контролю"
"Я попереджаю США та їхні проксі Ізраїль, що якщо вони негайно не припинять злочини проти людяності та геноцид у Газі, може статися будь-що, і регіон вийде з-під контролю", - сказав очільник МЗС Ірану на пресконференції у Тегерані.
Кілька днів тому Хоссейн Амір-Абдуллахіан також пригрозив Ізраїлю "превентивними ударами".
Нетаньяху попередив "Хезболлу"
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попередив "Хезболлу" не вступати у війну проти Ізраїлю і пригрозив ударами.
"Хезболла зробить найбільшу помилку в своєму житті. І ми вдаримо по них з неймовірною силою. Це означатиме спустошення для них і держави Ліван", – сказав він.
Чи може "Хезболла" відкрито вступити у війну проти Ізраїлю
"Хезболла" і ХАМАС мають схожі цілі, такі як заперечення права Ізраїлю на існування.
Політичне крило "Хезболли", як і ХАМАСу, закликає до знищення Ізраїлю та вважає Палестину окупованою територією. Представники "Хезболли" відкрито стверджують, що Ізраїль не має права на існування.
Гайко Віммен, керівник проєкту щодо Лівану в неурядовій організації із запобігання конфліктам International Crisis Group пояснив, що "Хезболла" не зацікавлена в прямій участі в цьому конфлікті, поки Ізраїль "не перетнув червоні лінії". Цими червоними лініями експерт називає зростання кількості цивільних жертв у Секторі Гази або примушення арабів з Гази до виїзду до Єгипту.
Політолог зі США Натан Браун вважає, що Ізраїль першим не нападе на Ліван. "Але якщо "Хезболла" почне, Ізраїль може відповісти дуже рішуче", – каже експерт.
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив думку про те, що конфлікт в Ізраїлі навряд чи затягнеться надовго і не переросте у глобальну війну із залученням третіх сил. За його словами, якби Іран та підтримувана ним "Хезболла" мали б втрутитися у війну, то вже зробили б це.
Ізраїль назвав умову для закінчення війни з ХАМАСом
Міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус 23 жовтня заявив, що наземну операцію у Секторі Гази скасують, якщо терористичне угруповання ХАМАС звільнить усіх заручників і беззаперечно здасться.
Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників − усіх 212 − і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться. Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться увійти і зробити це", - зазначив Конрікус.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Россию и ХАМАС объединяет ИРАН. Разбор эксперта Atlantic Council
Міжнародний речник ЦАХАЛу також відповів на запитання, що стосуються жахливої гуманітарної ситуації в Газі, зазначивши, що не вважає, що Ізраїль варто змушувати забезпечувати продовольством ворога, який "запускає ракети по наших громадянам і намагається їх убити".
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