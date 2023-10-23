Як Іран контролює "Хезболлу" і впливає на війну в Ізраїлі – чи триватиме протистояння роками

Терористи ХАМАС вранці 7 жовтня 2023 року випустили тисячі ракет по Ізраїлю із Сектору Гази. Під удар потрапили південь та центр країни, включно з Тель-Авівом. На територію також прорвались диверсійні групи, які захопили декілька військових баз та військову техніку ЦАХАЛа, почали вбивати громадян Ізраїлю і вивозити заручників на територію Гази. За останніми даними, орієнтовна кількість заручників, яких утримують бойовики, зросла до 212 осіб.

Одразу після нападу ХАМАСу ісламістська організація "Хезболла" влаштувала мінометний і ракетний обстріл Ізраїлю із території Лівану.

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Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіанн 22 жовтня попередив Ізраїль та США, що ситуація на Близькому Сході може "вийти з-під контролю", якщо ці дві країни "негайно не припинять злочини проти людства в Газі".

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан / Фото: Associated Press

Як Іран допомагає ХАМАСУ та впливає на війну в Ізраїлі – читайте у матеріалі ТСН.ua.

"Хезболла": ісламістська організація та політична партія

"Хезболла" (партія Бога або партія Аллаха – дослівний переклад з арабської) – ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація та політична партія Лівану.

"Хезболла" сформувалася 1982 року під заступництвом іранського Корпусу Стражів Ісламської революції у відповідь на ізраїльську окупацію Лівану. Мета "Хезболли" – створення в багатоконфесійному Лівані, де проживає значна християнська спільнота, ісламської держави за зразком Ірану.

"Хезболла" вперше взяла участь у ліванських виборах 1992 року, отримавши 12 місць із 128 в парламенті.

Також читайте Що відомо про ХАМАС і "Хезболлу": чому вони воюють проти Ізраїлю

2000 року ісламістська організація завоювала собі визнання після виведення з півдня Лівану ізраїльських сил. На виборах 2005 року вона отримала 14 місць у парламенті країни і одного свого міністра.

А на останніх виборах 2022 року коаліція на чолі з "Хезболлою" отримала 61 із 128 місць у законодавчому органі.

"Хезболла" періодично влаштовує атаки на ізраїльські прикордонні території з ліванських теренів. Вона накопичила величезний арсенал ракет, снарядів та іншої зброї. В цьому допомогли Іран і Сирія.

Хезболла / Фото: Getty Images

Іран підтримує ХАМАС і "Хезболлу", яка "готова воювати проти Ізраїлю"

Ліванський рух "Хезболла", який підтримується Іраном, заявив, що готовий приєднатися до ХАМАСу у війні проти Ізраїлю.

Так, заступник лідера "Хезболли" Наїм Кассем заявив, що "коли настане відповідний час", "Хезболла" приєднається до ХАМАСу.

"Ми повністю готові, і коли прийде час для дій, ми це зробимо", - сказав Кассем на пропалестинському мітингу в південному передмісті Бейрута.

13 жовтня стало відомо, що лідер воєнізованої організації "Хезболла" обговорив із міністром закордонних справ Ірану, який перебуває з візитом у Лівані, "позиції, які треба прийняти" на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

Іранський міністр Хоссейн Амір-Абдуллахіанн заявив, що відкриття "нового фронту" проти Ізраїлю залежатиме від "дій" ізраїльської держави в Секторі Гази.

Ситуація на Близькому Сході може "вийти з-під контролю"

"Я попереджаю США та їхні проксі Ізраїль, що якщо вони негайно не припинять злочини проти людяності та геноцид у Газі, може статися будь-що, і регіон вийде з-під контролю", - сказав очільник МЗС Ірану на пресконференції у Тегерані.

Кілька днів тому Хоссейн Амір-Абдуллахіан також пригрозив Ізраїлю "превентивними ударами".

Нетаньяху попередив "Хезболлу"

Біньямін Нетаньяху / Фото: Associated Press

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попередив "Хезболлу" не вступати у війну проти Ізраїлю і пригрозив ударами.

"Хезболла зробить найбільшу помилку в своєму житті. І ми вдаримо по них з неймовірною силою. Це означатиме спустошення для них і держави Ліван", – сказав він.

Чи може "Хезболла" відкрито вступити у війну проти Ізраїлю

"Хезболла" і ХАМАС мають схожі цілі, такі як заперечення права Ізраїлю на існування.

Політичне крило "Хезболли", як і ХАМАСу, закликає до знищення Ізраїлю та вважає Палестину окупованою територією. Представники "Хезболли" відкрито стверджують, що Ізраїль не має права на існування.

Гайко Віммен, керівник проєкту щодо Лівану в неурядовій організації із запобігання конфліктам International Crisis Group пояснив, що "Хезболла" не зацікавлена в прямій участі в цьому конфлікті, поки Ізраїль "не перетнув червоні лінії". Цими червоними лініями експерт називає зростання кількості цивільних жертв у Секторі Гази або примушення арабів з Гази до виїзду до Єгипту.

Політолог зі США Натан Браун вважає, що Ізраїль першим не нападе на Ліван. "Але якщо "Хезболла" почне, Ізраїль може відповісти дуже рішуче", – каже експерт.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив думку про те, що конфлікт в Ізраїлі навряд чи затягнеться надовго і не переросте у глобальну війну із залученням третіх сил. За його словами, якби Іран та підтримувана ним "Хезболла" мали б втрутитися у війну, то вже зробили б це.

Ізраїль назвав умову для закінчення війни з ХАМАСом

Міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус 23 жовтня заявив, що наземну операцію у Секторі Гази скасують, якщо терористичне угруповання ХАМАС звільнить усіх заручників і беззаперечно здасться.

ЦАХАЛ / Фото: Associated Press

Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників − усіх 212 − і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться. Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться увійти і зробити це", - зазначив Конрікус.

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Міжнародний речник ЦАХАЛу також відповів на запитання, що стосуються жахливої гуманітарної ситуації в Газі, зазначивши, що не вважає, що Ізраїль варто змушувати забезпечувати продовольством ворога, який "запускає ракети по наших громадянам і намагається їх убити".

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