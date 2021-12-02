Як Ізраїлю вдалося розгорнути наймасовішу вакцинальну кампанію і що з цього досвіду може запозичити Україна

Як Ізраїлю вдалося розгорнути наймасовішу вакцинальну кампанію і що з цього досвіду може запозичити Україна

В Ізраїлі щепитися можна на кожномукроці.

Поки Німеччина та Австрія заявляють про намір зробити щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення, в Ізраїлі лунають думки про те, що варто посилити тиск на тих, хто не вакцинується, зважаючи на те, що ця країна має одні з найвищих показників вакцинації.

Про те, як Ізраїлю вдалося розгорнути наймасовішу вакцинальну кампанію у своїй країні і що з цього досвіду може запозичити Україна - 2 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

ДОВІРА ДО ЛІКАРІВ

Так, з усіх державних інституцій медицина має найвищий рівень довіри у суспільстві. Це основна причина, чому люди пішли щеплюватися. Про вакцинацію не лунало різних думок, як це відбувається в Україні. Лікарі не залежно від спеціалізації підтримують вакцинацію від коронавірусу. Весь медичний персонал країни вже щеплений трьома дозами.

ЖОРСТКИЙ КАРАНТИН

Поки не було вакцинації Ізраїль сидів на жорсткому карантині. Таких обмежень ніколи не було в Україні. Працювали лише продуктові крамниці і аптеки. Приміром, спортивні школи були зачинені близько року - поки не з'явилися зелені паспорти вакцинації вони не почали працювати. Від помешкання не можна було відходити більше ніж на 150 метрів. Не ходив транспорт. Виїхати на міжміські траси можна було лише за спеціальними перепустками. Тому, коли з'явилася можливість щепитися і нарешті вийти з домівок, люди навипередки бігли до пунктів вакцинації.

ПРИКЛАД ВЛАДИ

Першим в країні щепився 72-річний Беньямін Нетаньягу - на той момент очільник уряду. Публічно свої дози отримували літні батьки теперішнього прем'єра. На минулому тижні стартувала вакцинація дітей від 5 років. В перший же день щепився його син, бо влада не тільки закликає ізраїльтян щеплюватися, а робить це сама.

ТИСК

В Ізраїлі використовували і помірний тиск. Якщо ти не вакцинований ти не можеш працювати. Якщо не має "зеленого" паспорта - не доступні торговельні центри, ресторани, держустанови.

В Ізраїлі не думають про те аби зробити вакцинацію обов'язковою, як в Австрії чи Німеччині. Тут не має професій, для яких щеплення неодмінне , як в Україні. Однак тут лунають думки аби посилити тиск на тих, хто не отримав жодної дози.

ДОСТУПНІСТЬ ВАКЦИН

В Ізраїлі щепитися можна на кожномукроці. Якщо влада бачила скупчення - відкривали поруч додатковий пункт вакцинації, аби не було найменших причин відкласти ін'єкцію. Лікарям, наприклад, дозволили на роботу приводити рідних.

Водночас в Ізраїлі, як в усіх країнах, є антивакцинатори. Лікар Борис Бриль каже - такі настрої підтримує частина населення, що користується російськомовним інтернетом та легше вірить у "теорію змови", ніж в реальну медицину.

Новини світу: як Ізраїлю вдалося розгорнути наймасовішу вакцинальну кампанію у своїй країні

Антивакцинаторів в країни мізерна частина. Майже усі дорослі мають щеплення, а дітей від 5 років тільки почали вакцинувати - а це третина населення. І попри те, що Ізраїль закрив кордони для іноземців через новий штам коронавірусу "Омікрон", в середині країни про пандемію нагадує мало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

В Україні президент Володимир Зеленський пообіцяв вакцинованим громадянам 1000 гривень, які можна буде витратити на придбання абонементів до спортзали, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни.

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