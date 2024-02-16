Як Кремль ліквідовував тих, хто пішов проти режиму: від Скрипалів до Навального

Їм ставало зле у літаку, інших знаходили непритомними просто на вулиці, або вбитими у власному під'їзді. Серед методів знищення опозиціонерів в Москві — популярна хімічна зброя. "Новачок" — отрута, якою намагались вбити не одного ворога Кремля.

Як Кремлівська верхівка ліквідовувала опозиційних політиків, ексрозвідників, журналістів та тих, хто пішов проти режиму, йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської.

Велика Британія. Місто Солсбері. 4 березня 2018 року російського ексрозвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію російські спецслужби знаходять просто на вулиці знепритомленими. Їх доправили у реанімацію вже у стані коми. Згодом з'ясували причину: отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок”. Його нанесли на ручку дверей їхнього будинку. Цей замах став першим випадком застосування отруйних речовин нервово-паралітичної дії на території країни — члена НАТО.

Прем’єрка Тереза Мей тоді кілька днів вимагала від Москви — як російська нервово-паралітична отрута змогла непомітно здолати кордони і потрапити на територію країни.

“Ми певні, що лише Росія відповідальна за цей нерозсудливий вчинок. Містере спікере, було б правильно надати Росії можливість усе пояснити, але ж вона не надала жодного вартого довіри пояснення”, — казала Тереза Мей.

Після трагедії зі Скрипалями стає зрозуміло: Кремль не просто користується забороненою у всьому світі хімічною зброєю, а що його жертвами може стати будь-хто і будь-де.

“Ми поселемо приватну перевірку літаків та суден ми будемо заморожувати російські державні активи всюди, де у нас є докази того що їх можуть використати для загрози життю та майну громадян або жителів Великої Британії”, — розповіла Тереза Мей.

На це Путін лише єхидно віджартовувався: “Я займаюсь сільським господарством. Це направлено на те, щоб створити умови для життя людей, а ви мені кажете про якісь трагедії. Ви спочатку розберіться там, а потім ми з вами будемо це обговорювати”.

Рада безпеки ООН збирається на термінове засідання. Ключове питання — чому Москва досі не знищила своєї хімічної зброї пропри підписані договори. Як і тепер, Росія чорне називає білим.

“Ми самі ні з ким мовою ультиматума не розмовляємо. І розмовляти з нами в такому тоні не дозволимо. Але ми люди ввічливі і відправили ноту, у якій підтвердили непричетність Росії до цього інциденту”, — заявив представник Росії в ООН.

Вже відтоді стає зрозуміло, що Кремль здатний на будь-які кроки.

“Це перше використання нервовопаралітичної речовини на історії НАТО з часу заснування Альянсу. НАТО захищатиме кожного союзника”, — заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

"Новачок", який Росія використала у Солсбері проти Скрипалів — рідкісна військова отрута ще з 90 років. Її розробляли у Саратовській області. Один із розробників — Віл Мірзаянов, колишній радянський науковець. Нині живе в Сполучених штатах.

“Для вбивства достатньо лише одного грама. Це нервовопаралітична речовина, яка блокує нервові центри. Рухи, дихання, зір, починаються конвульсії, постійні безупинні конвульсії — це пекельні муки”, — коментував Віл Мірзоянов.

Мірзоянов певен: ніхто крім росіян доступу до секретів виробництва “Новачка” не мав. Хоча загальний вигляд формули він оприлюднив у своїй книзі. Аби доступ до неї мали не лише у Кремлі. Розробник переконує, Росія не знищила, а навпаки вдосконалила свій хімічний арсенал.

“Підозрюю, “Новачок” показували перед потенційними опонентами Крмеля аби залякати їх, щоб вони не розголошували таємниць навіть у найстрашніших снах. Не міг уявити, що вона стане терористичною зброєю. Росія підтвердила, що вона терористична держава”, — розповів Віл Мірзоянов.

Сліди нервово паралітичного газу спецслужби виявили на машині Скрипаля, ресторані та пабі, де він обідав з донькою. Експерти розповідають, “Новачка” виготовляють з бінарних речовин. А це означає, аби отримати отруту, їх потрібно лише змішати. До цього моменту всі компоненти отрути вважаються безпечними.

Російські спецслужби готові на все, аби знищити опонентів Кремля. 11 років тому після отруєння від променевої хвороби помирає російський ексрозвідник — Олександр Литвиненко. 2004 року в літаку отруюють журналістку Ганну Політковську, яка летить до Беслана для висвітлення ситуації із захопленням заручників. Вона одужує, та згодом її застрелять у під'їзді власного будинку. Опозиційному політику Борису Нємцову в 2015 році всадили чотири кулі в спину просто на Красній площі. Навесні 2019 року в Росії отруєний опозиційний письменник Дмитро Биков, йому стало зле також у літаку.

Вже за традиційною схемою для Кремля на борту літака стає зле опозиційному політику Олексію Навальному. Згодом в крові та на шкірі Навального виявлять отруту з групи “Новачка”. До неї входять десятки різноманітних сполук. Відомо, що це був інший різновид ніж той, яким отруїли Скрипалів у Солсбері. Найімовірніше, розпорошити отруту могли на білизну опозиціонера ще в готелі, підсипати в кав’ярні або ввести мікроінєкцію під час перевірки в аеропорту.

Після отруєння Навального посли всіх 30 членів країн НАТО збираються на екстрене спецзасідання.

“Застосування такої зброї — це жахливо, це цілковита неповага до прав людини та порушення міжнародного права. Усі члени країни НАТО засуджують. Росія має співпрацювати для проведення розслідування. Відповідальні мають постати перед судом. Відкрити програму”, — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

“Теоретично “Новачок” можна було виготовити не у державній лабораторії, але такого випадку донині не було. Отруту виготовляють у державній лабораторії державні науковці”, — каже військовий аналітик Павло Фельгенгауер.

Тож без особистого наказу російського президента Володимира Путіна — це неможливо

Нагадаємо, президент США Джо Байден зробив гучну заяву щодо смерті Навального та війни в Україні.

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