Як Кремль "відбілює" свої злочини у Маріуполі: що кажуть місцеві про війну і як до міста приваблюють росіян

Кремль робить з Маріуполя вітрину повоєнної відбудови. Це фактично єдине окуповане місто, яке так показово ремонтують. Путінські рупори буквально кричать, що в Маріуполі тепер краще, ніж було. І мовчать про загиблих цивільних.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Маріуполь у складі України швидко розвивався, але Росія все знищила

Після окупації Росією Донецька 2014 року Маріуполь перетворився на культурну столицю Донбасу. Комфорт, зарплати, загалом якість життя тут зростали рік за роком. Попри те, що Маріуполь — місто буквально на лінії фронту.

Обстріл росіянами лівобережного Маріуполя взимку 2015-го забрав життя 29 містян. Зовсім юній постраждалій — дівчинці Мілані — тут присвятили мурал. А вже за сім років “рускій мір” прийшов до міста знову.

Обстріл Маріуполя 2015 року

Нещадними обстрілами взимку 2022 року росіяни одразу позбавлять місто електрики. З нею зникнуть телефонний зв'язок, інтернет — і настане повна інформаційна блокада. Та все ж поодинокі кадри, які прориваються з Маріуполя, знімають українські військові та єдина група журналістів.

На відео Мстислава Чернова весь світ побачить, як путінська армія планомірно знищує Маріуполь. В той же час у самому місті — без інформації ззовні — дух людей скоро підломлюється.

Маріуполь

Як росіяни використовують інформаційну блокаду

Росіяни використовують інформаційну блокаду та паніку як інструменти війни.

"Коли є розуміння і хоч якийсь зв'язок, хоч якісь новини — люди можуть будувати якісь плани на виживання. Але, коли вони нічого не знають, коли вони відрізані від світу і своєї країни, от тоді суспільство розпадається на частини швидко. І ось цей хаос, який ми бачимо в Маріуполі — це не люди погані, а саме як працює оця тактика російська гібридної війни, коли інформація чи відсутність інформації — це теж зброя. І люди, які панікують, вони здаються", — каже документаліст Мстислав Чернов.

Окупанти з екранів транслювали свою пропаганду в Маріуполі

Згодом до захопленого знеструмленого міста чи не раніше за "гуманітарку" росіяни одразу ж привозять пересувні екрани. Це вже заповнення інформаційного вакууму. Наочно видно — наскільки важливою в кремлі вважають обробку людей пропагандою. Попри чисельні відеодокази, на яких окупанти обстрілюють місто, росіяни наполегливо переконують — “Маріуполь руйнували не вони, а українці”.

Життя у Маріуполі після російської окупації

"Перше, що вони роблять майже завжди, це вони намагаються створити свою інформаційну монополію. І максимально відрізати їх від незалежних джерел, українських, іноземних та інших. Організовують місцеві мережі місцевих блогерів, місцевих типу журналістів, які ретранслюють наративи російської пропаганди", — каже експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Майоров.

Маріуполь — центральний герой російської пропаганди

Кремль залучає цілий пропагандистський “хор”, бо весь світ бачив, як Росія руйнувала Маріуполь. Саме тому Путін перетворює це місто на вітрину повоєнної відбудови.

Маріуполь тепер — центральний герой пропаганди. Новини про ремонти розносять десятки медіа та блогерів.

На онлайн-майданчики завантажуються сотні відео про те, як “розквітнув Маріуполь при Путіні”. Лише усміхнені маріупольці в чергах за делікатесами, і навкруги кипить відбудова.

Саме це Кремль транслює і за кордон. Пропонує забути про тисячі загиблих цивільних і говорити лише про будівництво. Для цього везуть до Маріуполя іноземних медійників. Щоправда, часто ними виявляються росіяни з іноземними паспортами.

Для маріупольців говорити про проблеми або загиблих в окупації небезпечно. Тож показують, як місто постає з попелу. Однак, є й інші маріупольці — які втекли з окупації і не бояться обговорювати справжню ситуацію в місті. Сотні містян досі живуть в зруйнованих будинках. А до відбудованих заселяють не всіх. В інтернеті — десятки відеозвернень.

"Люди, почуйте нас! Поверніть нам наше житло. Скільки можна знущатися з народу!", — кажуть вони.

Обстріл Маріуполя 2022 року

Тим часом збудовані нашвидкуруч панельки Путіна вкриваються тріщинами. Кремль робить все, щоб голоси цих людей розчинились серед голосів лояльних громадян. Тому дешевою іпотекою заманює до Маріуполя росіян з інших регіонів.

Маклери пропонують вкладатись у зруйноване житло українців. Та навіть потужна кремлівська пропаганда іноді дає тріщину.

Люди у Маріуполі невдоволені окупаційним режимом

Російський блогер Олександр Штефанов у тригодинному фільмі показав те, що Путін намагається сховати за відновленими фасадами Маріуполя. За всю поїздку Олександру зустрілась лише одна людина, що гаряче підтримує Росію. Більшість співрозмовників з розбитого міста блогер оцінив, як розгублених людей, які після всього пережитого просто прийняли реальність. Через переслідування блогеру довелось покинути Росію.

Росія цинічно знищувала Маріуполь

"Ну, це катастрофа. Те, що відбувається — це катастрофа. Це зовсім не потрібно жителям Донбасу, люди вже десять разів розчарувалися у всьому, що відбувається. Якщо дати їм можливість повернутися в минуле і відповісти на питання “а вам це треба?”, то ніхто, ніхто не говорив про те, що — так, ось так треба", — каже російський блогер Олександр Штефанов.

Відбудовою Маріуполя Кремль намагається відбілити імідж Росії в очах світу, замовчати величезні втрати серед цивільних. А ще — демотивувати українців, приховуючи сліди злочинів росіян. От і мурал на честь постраждалої від зброї окупантів Мілани швидко зафарбували.

Руйнування у Маріуполі через обстріли Росії

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кремль робить з Маріуполя вітрину повоєнної відбудови

Нагадаємо, на РосТБ пробили чергове дно і заявили про "підготовлених дітей", які в Маріуполі вбивали окупантів ножами.

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