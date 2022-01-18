Як купатися на Водохреще, щоб не нашкодити собі: дієві поради від лікарів і рятувальників

Як купатися на Водохреще, щоб не нашкодити собі: дієві поради від лікарів і рятувальників

У кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися.

Підготовка до Водохреща вже триває в рятувальників. Лише на Київщині до свята облаштують понад 200 місць для купання. Уже напинають намети і б'ють ополонки.

Про те, купатися чи ні – 18 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, за повір’ями, на Водохреще вода стає цілющою, але доказів такому "зціленню" - немає. Натомість, нашкодити собі в таку погоду й отримати переохолодження й обморожені кінцівки - цілком реально.

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За словами лікарів, перші прояви переохолодження - це тремтіння, біль у пальцях, посиніння шкіри та губ. В ополонці до нього здатні призвести навіть кілька зайвих секунд.

Різкий холод - неабиякий стрес для організму, і готуватися до нього слід завчасно.

Таких, як рятувальник Юрій, називають моржами. Чоловік разом із сином пірнає вже десять років. Починали - з обливання.

Новачкам радять за місяць до того, як пірнати в ополонку, потренувати організм контрастним душем, фізичними вправами. Перед зануренням провести розминку, а після - розтерти тіло рушником.

Але навіть для тренованого організму холодна вода - чималий стрес. Тому замість стрибати - заходити у воду треба повільно. Із головою не занурюватись, а змочити обличчя долонями. Перебувати у воді слід не більше 10 секунд.

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Також важливо не купатися хворим та не вживати алкоголь. Панотець Дмитро пояснює: водохресне купання зі "змиванням" гріхів не має нічого спільного. Жодного припису в церкві про морозну ополонку немає. Очищення - то про відчуття внутрішні й жертвувати заради цього здорв'ям - куди більший гріх.

Для тих, хто все ж наважиться - у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники. Загалом, на водоймах країни встановлено 840 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді, а на чергуванні перебувають більше 2 тис. 700 рятувальників ДСНС та 510 одиниць техніки.

Нагадаємо:

Погода в Україні у найближчу добу різко зміниться. На Водохреще, 19 січня, в Україні вдарять морози.

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