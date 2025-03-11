Як купити квартиру в Києві за 25 тисяч гривень: детектив БЕБ знайшов спосіб

З’ясовуємо, як квартира в престижному ЖК на Оболоні, яку раніше оцінювали в 95 мільйонів гривень, раптом “здешевшала” до 25 тисяч.

Чи реально в цьому будинку купити квартиру за 25 тисяч гривень? Думаю, ні. А от квартира детектива Бюро економічної безпеки коштує саме стільки – 25 тисяч гривень І не просто якась квартирка, а апартаменти у столиці на “оболонських липках”.

“Це комплекси, які вважаються еліт-класом, і на момент, коли вони зводились, 2004-й рік побудови, 2005-й, 2006-й, вони вважалися реально еліт-класом, а зараз вони мають елітарний статус завдяки тому, хто там мешкає. Це справді преміальний мікрорайон, заселений доволі відомими людьми, відомими політиками, бізнесменами”, – каже експертка з нерухомості Вікторія Берещак.

Житло в престижному ЖК столиці за 3 копійки, прихований бізнес з росіянами та справжні мотиви детектива Бюро економічної безпеки – детальніше у проєкті Хапуга.UA.

Квартира / Скриншот із відео Хапуга.UA

Ми знаходимось в ЖК Оазис на Оболоні у столиці. Саме тут знаходиться квартира детектива Бюро економічної безпеки Олександра Смогоринського, та судячи з його декларації, коштує 25 тисяч гривень. Проте у попередніх деклараціях ця нерухомість була оцінена аж у 95 мільйонів гривень. Та крім явно заниженої вартості квартири на ті ж 95 мільйонів без 25 тисяч, сім’я Смогоринських має ще декілька секретів. От як, наприклад, бізнес з росіянами. Але про все по порядку.

У 2022 році старший детектив БЕБ Владислав Смогоринський стає щасливим власником квартири у столиці площею 150 квадратів.

Раніше квартира належала батьку детектива Олександру Смогоринському. І коштувала вона у 2007 начебто 21 мільйон гривень. А у 2017 квартиру оцінили вже у 95 мільйонів гривень.

“Ні на 2007 рік, ні на 2022 рік, коли здійснювалась зміна по суті прав власності, не може бути там квартира ні 21 мільйон, ні 25 тисяч гривень. Тому це говорить про недостовірні відомості в декларації”, – каже голова правління ГО “Антикорупційний штаб” Сергій Миткалик.

Сергій Миткалик / Скриншот із відео Хапуга.UA

“Не може квартира в 150 квадратних метрів навіть на столичній оболоні коштувати стільки. Якщо говоримо станом на зараз, враховуючи, що ринок просів, а еліт-клас тим паче, бо вся аудиторія еліт-сегменту або виїхала, або зараз не готова інвестувати в квадратні метри, зараз середньозважена ціна квадратного метра в тому об'єкті сягає десь 2,5 тисячі доларів за квадратний метр”, – каже Вікторія Берещак.

Вікторія Берещак / Скриншот із відео Хапуга.UA

Отже в середньому квартира Смогоринських має коштувати близько 380 000 доларів, а станом на 2022 рік, за тодішнім курсом приблизно 8 000 000 гривень.

“Якщо у тебе доходів недостатньо, мається на увазі офіційно, тобі буде складно підтвердити, де ти взяв ці кошти. Дуже часто декларанти фактично занижують вартість для того щоб не пояснювати, звідки”, – пояснює Сергій Миткалик.

Для чого Смогоринські приховали реальну вартість квартири? Спершу свідомо зависили ціну майже до 100 мільйонів гривень, а тоді занизили до нереально смішної цифри в 25 тисяч? Та ще й переписали її на дітей? Що приховує родина старшого детектива Владислава Смогоринського? Відповідь може бути у наступному.

Смогоринський-старший з початку 2000-х займається фінансовим лізингом, позиками, продає тачки, запчастини і паливо. Щонайменше у 5-ти українських компаніях, пов’язаних із Смогоринським, його партнером виступає громадянин Росії Олександр Лєбєдєв – уродженець Смоленської області, міста Аллапаєвськ.

З аналітичної бази “Юконтрол” відомо, що нині пан Лєбєдєв проживає у Львові, звідки родом родина Смогоринських.

Найбільша компанія партнерів Смогоринського старшого і росіянина Лєбєдєва “Лізингфінанс” неодноразово фігурувала у ЗМІ та скандальних держзакупівлях.

Наприклад, на продажі Toyota Highlander для “Волиньобленерго” за майже 3 мільйони гривень.

Така покупка обійшлась обленерго на 45% дорожче за ринкову вартість позашляховика на той час 2 мільйони 750 тисяч гривень, замість ринкової 1 мільйона 780 тисяч.

Компанія також продала “Закарпаттяобленерго” ще один Toyota Highlander більш як за 4 мільйони гривень, також "Львівобленерго" придбало фінансові лізингові послуги на 5,5 мільйонів.

Компанія “Євротранспостачсервіс”, в якій росіянин Лєбєдєв та батько старшого детектива БЕБ Смогоринський значаться бенефіціарами, і досі працює в Україні.

Низка ж інших компаній знаходяться у стані припинення, але не ліквідовані. Проте Бюро це навряд цікавить. Не дарма ж синок бізнесмена туди влаштувався, правда ж?

Сам детектив Владислав Олександрович, якому всього 28 років, стрімко будує свою кар’єру. Спершу і сам працював в компанії “Лізингфінанс” під керівництвом батька та росіянина Лєбєдєва.

Олександр Смогоринський / Скриншот із відео Хапуга.UA

Молодий випускник Національного економічного університету куди тільки не намагався влаштуватись: і слідчим ДБР, і юрисконсультом до Держказначейства, і слідчим Нацполіції на Троєщині – тут, доречі, успішно. Відповідні записи в застосунку Гетконтакт має номер телефону Смогоринського - цитуємо: “следователь”, “Смогоринский”, “Кидало”, “Мусор”.

І ось у 2023 він стає старшим детективом БЕБ.

Згідно декларації, вочевидь, живе досить скромно: має стареньку шкоду октавію, крім зарплати доходів немає. Та як ми з’ясували, навіть у власній квартирі він не живе, бо там живуть батьки!

Нажаль, вдома ми детектива БЕБ не застали.

Сам детектив відповідати на наші питання щодо аномальної вартості ціни на нерухомість відмовився:

“Я вам пояснювати не буду. Якщо у вас є такі бажання, можете звернутися за відповідним запитом”.

Ну а батько детектива, як з’ясувалось, взагалі начебто не в курсі, скільки коштувала його квартира.

Смогоринський-старший розповів щемливу історію. Начебто той збирався на війну, тому квартиру подарував дітям. Тільки ось не 26-ти річний син мав намір виконувати свій громадянський обов’язок, на той момент працівник нацполіції, а сам батько – пенсіонер:

“Це була війна. Я збирався йти в армію на війну. І тому вирішив подарувати цю квартиру сину і дочці”.

На наш запит Бюро економічної безпеки повідомило, що ціну на квартиру сімейство Смогоринських спільно визначило у 50 тисяч гривень. Просто детектив наплутав і вказав лише вартість своєї частки.

Але чи дійсно квартира коштувала 21 мільйон гривень? Там що, золоті унітази? Знову питаємо самого детектива.

“Усі відповіді, які були надані вам на запит листом, Там вся інформація. Більше інформації я вам надавати не буду…Тому що я вважаю, що це здійснюється тиск на орган досудового розслідування і таким чином може здійснювати тиск на мене, як на детектива…Я надав вам відповідь. І більше інформації я вам давати не буду”, – каже він.

А тепер повернемось до бізнесу Смогоринського старшого. На початку повномасштабки у “Лізингфінанс” відбулися зміни. 20 липня 2022 року росіянин Лєбєдєв вибув із засновників.

Батько Смогринського / Скриншот із відео Хапуга.UA

Примітно, що квартиру на Оболоні за 21 мільйон Смогоринський передав дітям всього місяцем раніше.

Батько детектива Олександр Смогоринський зв’язків із росіянином не приховує, але, мовляв, нічого не пам'ятає і не знає. Ну і після того, як батькові детектива стало зле від наших питань, піднявся тиск, він вирішив трохи побігати і погратися у схованки.

Смогоринський-молодший від зв’язків батька із Лєбєдєвим також відхрещується.

Маючи 150 квадратних метрів в елітному ЖК на оболоні, старший детектив, виявляється, підживає у своєї колеги, Стеценко Юлії, також старшого детектива БЕБ, яка також працювала старшим слідчим у тій же Троєщинській поліції.

Ось такий круговорот молодого покоління слідчих та детективів в українській правоохоронній системі.

Спекуляції з ціною на елітну нерухомість, кар’єрні амбіції та підвищений інтерес до служби у державних органах влади, зокрема, правоохоронних, явно мутний бізнес родини із росіянами, мільйонні контракти на державних тендерах – саме цим привернула до себе увагу сім’я Смогоринських.

Тож, ми і далі будемо пильнувати за діяльністю цієї родини, а вам – пропонуємо повідомляти про Хапуг на нашу електронну пошту: hapuga.investigation@1plus1.tv.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Батько - олігарх, син - детектив! Елітне житло в Києві за копійки для правоохоронців! Хапуга.UA

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