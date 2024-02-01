Як "ламали" Орбана: Україна отримала 50 млрд євро від ЄС, але військова допомога досі заблокована

На позачерговому саміті 1 лютого в Брюсселі ЄС ухвалив дійсно проривне рішення – виділити Україні 50 млрд євро макрофінансової допомоги за програмою Ukraine Facility до 2027 року. За нього проголосували всі 27 лідерів країн-членів, включаючи угорського прем’єра Віктора Орбана, який довго це блокував. Тому вже в березні ми можемо отримати перший транш на 4,5 млрд євро. Звичайно, в обмін на реформи. При цьому, судячи з декларації позачергового саміту, щороку Єврокомісія надаватиме оцінку виконання Україною реформ для отримання допомоги за програмою Ukraine Facility, до яких входять і гарантування прав нацменшин (це вічна вимога Угорщини до України - ред.), на базі якої Європейська Рада може навіть призупиняти виплати.

Навіщо лідери збиралися на позачерговий саміт, щоб затвердити пакет допомоги Україні? Бо, по-перше, наразі американська допомога для Києва зупинилася через заблокований Дональдом Трампом Конгрес. А в українському бюджеті вже "діра". По-друге, перед виборами до Європарламенту в червні цього року, на останній саміт лідери зберуться 21-22 березня. Тому було важливо встигнути погодити великий пакет допомоги для України вже зараз.

Ба більше, макрофін на 50 млрд євро вдалося внести до багаторічного бюджету ЄС, категорично проти чого був Орбан. Це дозволяє не голосувати за це рішення кожного року заново. Тобто, й тут Будапешт не отримав поступок із боку Брюсселя, хоч і наполягав на цьому, а 26 лідерів країн-членів пообіцяли щорічне обговорення пакету на 50 млрд євро з можливістю його перегляду за два роки, але це не обов’язково. Проте згоди щодо військового пакету допомоги для України на 20 млрд євро ЄС так і не досяг, у той час як очільник європейської дипломатії Жозепп Боррель обіцяє не менше 21 млрд у 2024 році.

Як вдалося подолати вето Орбана? Хто з лідерів ЄС його притис до стінки? Та що зі зброєю від ЄС? Коли вона буде, разом із обіцяним 1 млн артилерійських снарядів? ТСН.ua розкаже в цьому тексті.

Вплив Мелоні та Шольца: Путін буде незадоволений Орбаном

ТСН.ua неодноразово писав, що дефіцит українського бюджету цього року становитиме понад $40 млрд, із них непокритих видатків – близько $29 млрд. В уряді не приховували: якщо ми не отримаємо фінансову допомогу від США (щомісяця прямі американські бюджетні вливання становили в середньому $1,1 млрд) та ЄС, то ризикуємо відкласти виплату пенсій і зарплат держслужбовцям. А з огляду на заблокований Конгрес і зупинку американської допомоги Україні (хоч днями Мінфін США пообіцяв додатково виділити Києву $11,8 млрд на покриття бюджетного дефіциту), досягнення позитивного рішення на позачерговому саміті в Брюсселі набуло особливої важливості.

"Під час візиту до Вільнюса президент Зеленський сказав, що на цей рік Україні потрібно 34 млрд євро макрофінансової допомоги. Звичайно, Європа не в змозі сама надати таку суму, тому нам потрібна тісна координація з країнами-союзниками, особливо зі США, які розглядають подібний пакет. Тому було б дуже прикро, якби ЄС сьогодні знову відклав рішення щодо підтримки (України - ред.)", - заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Прем’єр Польщі Дональд Туск був ще категоричнішим, зазначивши, що в ЄС немає так званої втоми від України, проте є проблема втоми від Віктора Орбана, який веде дуже дивну та егоїстичну гру.

"Віктору Орбану час вирішувати, чи є Угорщина частиною нашої спільноти, чи ні. Це чорно-біла історія. Моя інтуїція підказує, що ми знайдемо якісь сильні аргументи, щоб зрештою переконати Орбана", – підкреслив Дональд Туск.

І аргументи таки знайшлися. При цьому, Єврокомісії й особисто її президентці Урсулі фон дер Ляєн не довелося розблоковувати для Угорщини 10 млрд євро зі структурних фондів ЄС (які були заморожені через відступ уряду Орбана від демократії, верховенства права та свободи ЗМІ), як це було перед самітом ЄС у грудні, коли лідери країн-членів ухвалили дійсно історичне рішення про відкриття для України та Молдови офіційних переговорів про вступ до блоку, поки Орбан вийшов попити кави. За це Урсулу фон дер Ляєн в ЄС і досі критикують. Подейкували навіть, що це рішення могло коштувати їй посади президентки Єврокомісії після виборів до Європарламенту в червні.

То, як же вдалося переконати Орбана? Судячи з того, як розвивалися події, рішення зняти вето він ухвалив ще зранку після закритої зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, головою Європейської ради Шарлем Мішелем та власне Урсулою фон дер Ляєн.

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Особливий вплив на Орбана мають саме Шольц та Мелоні. По-перше, в Угорщині досить потужний німецький бізнес, який платить чимало податків до бюджету країни. По-друге, після виборів до Європарламенту в червні, Орбан сподівається на збільшення кількості обраних ультраправих політиків, до яких відноситься й Мелоні (напередодні саміту вона окремо зустрілася з Орбаном у Брюсселі). Тому, якщо він хоче потрапити до цієї майбутньої "коаліції", Орбану доведеться рахуватися з думкою більш впливових гравців.

Проте, судячи з витоків у багатьох західних ЗМІ, Віктор Орбан вже так всіх дістав в ЄС, що його просто притисли до стінки. Напередодні позачергового саміту в Брюсселі 1 лютого, Politico навіть зазначав, що лідери країн-членів всерйоз розглядають "ядерний варіант" - застосування до Угорщини статті 7 Договору про ЄС, яка дозволяє позбавити країну права вето в ЄС. Але до цього зрештою не дійшло. Хоч, за інформацією The Guardian, при погодженні довгострокового макрофіну на 50 млрд євро для України, лідери країн-членів домовилися про два компроміси: за потреби через два роки буде представлена ​​пропозиція Єврокомісії щодо перегляду цього пакету в рамках нового бюджету ЄС, яка буде залежати від виконання Києвом реформ; а самій Угорщині пообіцяли, що оцінка Єврокомісією верховенства права в країні буде справедливою та об'єктивною (що дає Орбану надію на розмороження частини структурних фондів ЄС).

"Не пройшла норма про те, що щороку потрібно знову на Єврораді ухвалювати рішення про виділення на наступний рік конкретної суми з цих 50 млрд. Тобто, ми маємо багаторічний фінансовий інструмент, і проблема подолання вето (Угорщини – ред.) зникла – її не буде", - зазначив одразу після ухваленого ЄС рішення міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Де гроші на зброю: військовий пакет досі заблокований

Хоч після саміту ЄС у Брюсселі 1 лютого в своєму Facebook Віктор Орбан і зазначив про "перемогу Угорщини", мовляв, Будапешт "не даватиме грошей Україні" на війну, насправді це не так. Проте, дивно, чому він собі не приписав іншу "перемогу" – військова допомога Україні на 20 млрд євро теж до 2027 року досі заблокована. Й проблема не лише в позиції Угорщини.

"Ситуація на полі бою стає дуже серйозною. ЄС має зробити більше", - заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен.

До саміту в грудні минулого року, де Орбан заблокував виділення Україні довгострокового макрофіну на 50 млрд євро, ЄС також запропонував окремий пакет військової допомоги Києву на 20 млрд євро на наступні чотири роки. Проте він теж не був узгоджений, і не лише через вето Орбана. Багато інших країн-членів виступали проти внесення такої великої, за їхніми словами, суми, в бюджет ЄС, що збільшить видатки блоку. Й досить дивно, що найбільше критикує це Німеччина.

Наразі рішення щодо військового пакету допомоги Україні на 20 млрд євро немає на порядку денному ЄС. Натомість лідери дискутують спрямування 5 млрд євро до Європейського фонду миру, звідки країнам-членам компенсуються їхні витрати на військову допомогу Україні. При цьому Берлін вимагає від інших держав ЄС збільшити свої внески на військову допомогу України, бо Німеччина, за словами німецьких очільників, направляє Києву найбільше зброї. Наприклад, під час обговорень у Бундестазі щодо можливості поставок Україні далекобійних ракет Taurus, міністр оборони Борис Пісторіус різко відповів, що "ситиций по горло" цими розмовами, наче Німеччина більше нічого не постачає Києву. Тому Париж та Берлін, за інформацією видання Euractiv, хочуть змінити схему поповнення Європейського фонду миру на обов’язкові фінансові зобов’язання кожної країни, крім Угорщини.

За два роки повномасштабної війни ЄС надав Україні військової допомоги на 28 млрд євро. На цей рік, за словами Жозепа Борреля, централізовано від ЄС та окремо країн-членів Україна отримає 21 млрд євро. Також Брюссель обіцяє пришвидшити виробництво артилерійських снарядів. До 1 березня Україна навряд чи отримає обіцяний мільйон боєприпасів. Проте європейські чиновники обіцяють, що ця цифра точно буде більшою 500 тис. снарядів (наразі ми отримали лише 30% від обіцяного 1 млн боєприпасів).

Потужності ЄС із виробництва боєприпасів мають досягти 1,4 млн у 2024 році, а у 2025 році зрости до 2 млн. Проте, навіть це дуже повільно, бо вже зараз, без допомоги Північної Кореї, Росія виробляє до 2 млн артилерійських снарядів на рік. Саме тому всі в ЄС погоджуються, що їм потрібен спільний європейський військовий механізм закупівель. Без цього, за словами міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, ЄС зможе закупити "лише намети та кишенькові ножі".

Тому обговорення військової допомоги Україні, швидше за все, продовжиться, а рішення буде ухвалене на останньому перед виборами до Європарламенту саміті лідерів ЄС наприкінці березня.