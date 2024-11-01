"Стосунки в режимі любов/ненависть": розсекречені документи 90-х показали справжнє ставлення РФ до України

Напередодні референдуму щодо незалежності України, який відбувся 1991 року, Леонід Кравчук полетів до Вашингтона. Однак у Білому домі на нього чекав доволі прохолодний прийом.

Про це стало відомо з розсекречених документів, які були продемонстровані в проєкті Ольги Кошеленко "USA-UA: секретні файли колишнього будинку".

Кравчук просив визнати незалежність, а президент Буш відповідав ухильно: "Поговоримо після референдуму". І знову вмовляв Кравчука співпрацювати з Москвою. Кравчук заперечує - центр вже ні на що не спроможний. Буш пропонує Україні гуманітарну допомогу продуктами харчування, але, наголошує, хай вона буде розподілена рівномірно по всій республіці. Кравчук відмовляється: в Україні є що їсти, натомість просить інвестицій і купувати у США технології.

"Згодом з американського посольства у Москві до Вашингтона надходить звіт: довірений співробітник поспілкувався із російським політиком. Його імʼя у розсекречених нині документах приховано, але наведені факти свідчать, найімовірніше, це мер Ленінграда Анатолій Собчак. Він вважає, що Кравчук отямиться після референдуму 1 грудня і буде більш зговірливим. Що українське керівництво зарозуміле, його розуміння міжнародної політики обмежене, а стосунки із великими державами можливі лише у режимі любов/ненависть. Що Україна прозріє, коли зрозуміє - її велич базувалася лише на статусі ядерної держави. Що Україна - це держава без справжніх кордонів", - йдеться в матеріалах.

"У російській владі, на найвищих рівнях, були люди, які ніколи не визнали суверенітет України і її кордони. Фактично, навіть ті, кого ми вважали найбільш ліберальними росіянами, були переконані, що Росія зробила помилку, погодившись залишити Крим Україні. Дехто заявляв, що Донбас також був історично російським, і що про це теж треба дискутувати", - сказав Томас Грем, спеціальний помічник експрезидента США Джорджа Буша-старшого.

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