Як лікувати коронавірус вдома і не потрапити до стаціонару: поради лікарки

Як лікувати коронавірус вдома і не потрапити до стаціонару: поради лікарки

У жодному разі не можна самостійно призначати собі ліки, застерігає Світлана Гук.

Лікуючи коронавірусну інфекцію вдома, важливо дотримуватися чітких правил і в жодному разі не зволікати зі зверненням до свого сімейного лікаря.

Про це у бліцінтерв'ю ТСН.ua розповіла лікарка-пульмонологиня, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук.

"Як і раніше, у випадку циркуляції попередніх штамів рекомендовано вдома використовувати жарознижувальні за потребою, коли температура тіла перевищує 38°C, вітаміни С, Д та цинк все ще не втрачають своїх амбулаторних позицій. Важливо достатньо пити: тим більше, чим вища температура, щонайменше 30-40 мл води на кг ваги на добу", – розповіла лікарка.

За її словами, у жодному разі не можна самостійно призначати собі ліки.

"До грубих, інколи, на жаль, фатальних помилок можна віднести самостійне використання гормонів, антикоагулянтів, антибіотиків. Препарати цих груп має призначати лише лікар, бо важливо не тільки робити це вчасно, не раніше, не пізніше від необхідного, але і дози можуть бути дуже різними для різних пацієнтів", – сказала Світлана Гук.

Крім того, додала лікарка, ще одна помилка – пізнє звернення по допомогу, коли сатурація вже досягає критично низьких показників.

"Тож, якщо протягом хвороби відбувається зниження сатурації крові, нижче 92-94%, – час звертатись по допомогу, не залишатись один на один з ситуацією", – підкреслила Світлана Гук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з підозрою на COVID дедалі частіше госпіталізовують дітей.

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