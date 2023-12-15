Як ловитимуть ухилянтів: гучна заява Кіма, яка шокує всіх чоловіків

Ухилянтів будуть ловити в Миколаєві. Таку заяву зробив Віталій Кім, але зміни чекають на всіх українців, а ТЦК дозволять робити ще дещо. Тим часом на захист чоловіків став одіозний нардеп.

Про усе це детальніше розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Нові скандали з ТЦК

Рейди ТЦК розповзаються всією країною, а скандалів стає тільки більше. Люди обурюються, що представники терцентрів почали ходити по спортзалах та комплексах відпочинку, по торговельних центрах, а в окремих містах навіть стукаються до квартири.

Заява Кіма

Причина цьому, кажуть військові і представники влади, що людей катастрофічно не вистачає і про “лагідну” мобілізацію час забути усім. Місцеві ради надають ТЦК все більше прав. І якщо раніше без поліцейських вони не могли зупинити вас і перевірити документи, то тепер можуть.

Таке рішення спершу ухвалили на Львівщині та Закарпатті, а в Ужгороді вже за кілька днів дозволили ходити по квартирах. Усі ці правила потроху дістаються усіх міст України. Гучну заяву днями зробив і начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він сказав, що у них ухилянтів відтепер будуть ловити.

Нові правила мобілізації

Він додав, що на сьогодні на Миколаївщині були мобілізовані 33 тисячі осіб, з них 21 тисяча відбула в бойові частини. Тим часом в Україні активно розробляються зміни в законодавстві про військову діяльність, зокрема про мобілізацію. Наприклад, ТЦК дозволять знімати на відео увесь процес вручення повістки: від спілкування та перевірки документів, до виписки документу.

А ось у новому році на певні категорії призовників чекає куди більше змін. І до кінця 2023-го Верховна рада має презентувати усі напрацювання. Наприклад, хочуть звузити категорії студентів, які раптово під час війни захотіли у 30+ років отримати ще одну освіту, вирішуються питання про вік, ймовірно, дозволять добровільно мобілізуватися військовим після 60, адже наразі це граничний вік для служби в армії, а от чи помолодшає мобілізація, невідомо, адже понад пів року президент Зеленський не підписує документ, який би дозволив мобілізувати чоловіків з 25 років.

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Нагадаємо, що наразі призвати можуть лише з 27, а до цього часу хлопці можуть прийти до армії лише добровільно. А ще планують почати мобілізувати чоловіків зі статусом “обмежено придатний”. Але залучити до служби раніше теж можуть, але лише якщо у чоловіка вже був військовий досвід.

Зміни хочуть застосувати і до жінок, і до тих, хто опікується особами з інвалідністю, наприклад, які доглядають батьків дружини або мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю III групи.

Також хочуть зменшити коло осіб, які мають право на відстрочку через догляд за особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду. Таке право матимуть лише члени родини першого ступеня споріднення: це батьки або батьки чоловіка чи дружини, діти, зокрема й усиновлені.

Мета таких змін, зазначають у Раді, — унеможливити ухилення шляхом оформлення фіктивного догляду за особами, які його потребують. Водночас право на проходження служби у війську нададуть особам з інвалідністю за їхнім бажанням, попри наявність підстав для відстрочки. До речі, планують скасувати відстрочку для народних депутатів попередніх скликань. Та є багато тих, хто такими змінами незадоволений.

Тищенко зробив заяву

На захист чоловіків раптово став і одіозний нардеп Микола Тищенко, записавши звернення до Міністра Оборони Умєрова і Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Пожалівся, що на його виклики ТЦК чомусь не приїжджає мобілізувати чоловіків, на яких вказує народний депутат.

Що кажуть військові

От дивина, в ресторани заходити не можна, але коли нардеп Тищенко каже, кого треба мобілізувати, ТЦК має слухати. Дуже цікаво, але далі не про це. Нагадаємо, що про посилену мобілізацію вже заговорили і військові, кажуть, ситуація на фронті складна, а тому радять готуватися до війни не лише тим, хто підлягає під мобілізацію, а усім, заради своєї ж безпеки.

А що з демобілізацією?

Власне, питання про демобілізацію, теж як ніколи гостре. І хоча законопроєкту, який вносить зміни у процес мобілізації в Україні, ще немає, але він уже породив чимало дискусій. З головного — мають дозволити нарешті демобілізуватися тим, хто пройшов полон.

В інтерв’ю “Українській правді” членкиня комітету Ради з питань національної оборони та розвідки, резервістка Сил спеціальних операцій Соломія Бобровська також розповіла після якого строку служби приблизно можна розраховувати ще на демобілізацію.

“Йшлося, наприклад, про 24 місяці, але щоб пів року (від загального часу служби — УП) людина виконувала бойові розпорядження. Також ішлося про 36 місяців. Знаю, що був ще зареєстрований законопроєкт про 18 місяців, але він не береться до розгляду”, — зазначила вона.

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