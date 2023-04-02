Як Лукашенко хотів захопити Росію, а потім здав Білорусь Путіну

Для захисту від міфічного нападу країн Заходу на Білорусь самопроголошений президент Олександр Лукашенко анонсував повернення на підвладну йому територію ядерної зброї, не уточнивши, що пункти управління цією зброєю залишаться в Москві. Зрештою, як і більшість важелів управління самою Республікою Білорусь. А почав здавати свою країну Лукашенко 27 років тому. Саме 2 квітня 1996 року він підписав перші документи про перетворення Білорусі та Росії на єдину Союзну державу.

Про те, як Лукашенко спершу хотів захопити Росію, але його обіграли хитріші політичні шулери йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Республіка Білорусь у 82 рази менша за сусідню Росію і в останні роки під орудою самозваного президента Лукашенка балансує на межі повної втрати державності. Але рівно 27 років тому нинішній лузер Лукашенко спробував захопити велетенського північного сусіда.

Якщо ви думаєте, що все це маячня і завоювати Росію було неможливо, то помиляєтеся. Все, що було потрібно хитрому голові колгоспу - це сформувати в головах білорусів і росіян логічний зв’язок між своїм прізвищем і ностальгією за СРСР. Саме так Лукашенко став президентом Білорусі в 1994-му.

“На цій землі був знищений величний Союз. Звідси, саме звідси повинен піти рух по створенню нової величної держави. На цьому шляху необхідно відмовитися від засмальцьованої ідеї економічного союзу, потрібно приймати політичне рішення”, - говорив у вересні 1993 року у Мінську в передвиборчій промові Олександр Лукашенко.

Перетворивши незалежну біло-червоно-білу Білорусь на радянську червоно-зелену Білорусію, Лукашенко захотів більшого. Ще в лютому 1995-го на одній із зустрічей він кидає фразу “Білорусія для мене - пройдений етап”.

Фактично у нього є все для успішного захоплення влади у Кремлі і відновлення Радянської імперії. Поки що на базі двох столиць Мінська і Москви. А далі в планах Лукашенка – приєднати Україну і Казахстан.

Примара кремлівського трону буквально зносить дах Лукашенку. В інтерв’ю німецьким журналістам він розповідає про заслуги Адольфа Гітлера в створенні єдиної нації і справжньої президентської республіки. Усі його вчинки говорять - він вірить, що всіх переграв!

“Я заходжу в якийсь кабінет. Ось сидить Єльцин, так впівоберта. Між нами стіл, він на мене дивиться насторожено, вивчаючи… Не знаю, чому раптом кажу йому: “Борисе Миколайовичу, якщо ви думаєте, що я приїхав в чужу Росію, то ви помиляєтеся. Якщо ви думаєте, що столиця Росії - це ваша Москва - ви теж помиляєтеся. Це і моя Росія, і моя Москва, тому що вчора вона була столицею і моєї держави…”, - йдеться у спогадах Олександра Лукашенка.

У 1995-му році Олександр Лукашенко почав просувати ідею створення на базі Білорусі і Росії так званої Союзної держави. Спочатку суто формально, а потім і реально вона повинна була об’єднати так звані “братні народи”. Поступово Союзна держава має створити єдині органи влади - парламентські та урядові. А обидва народи (російський та білоруський) повинні були обирати собі єдиного президента. І він не сумнівався, хто буде той президент, конкурент був майже “збитий льотчик”.

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“У Росії погіршення економіки. На підприємствах по кілька місяців нема зарплат. Був гострий конфлікт між Єльциним і прокомуністичною Держдумою. Єльцин був хворий. Йому робили операцію на серце. І на цьому тлі - молодий харизматичний Олександр Лукашенко з ідеями антиреформ! Він казав – ніякі реформи не потрібні, все це дурість. Все це підкинуто нам Заходом, щоб розвалити слов’янську ідентичність. І ці ідеї дуже добре заходили в свідомість російської громади”, - розповідає Валерій Карбалевіч, оглядач Радіо Свобода.

У 1995-му Лукашенко починає приміряти шапку Мономаха, подорожуючи регіонами Росії. І ці поїздки дуже нагадують передвиборну агітацію. Для прикладу, під час одного з таких відряджень білоруський диктатор провів зустріч аж з 26 представниками регіонів Російської Федерації. Він вже бачить їх своїми підлеглими…

“Вони постійно робили ці прес-тури, збирали журналістів, показували в Білорусі наш заповідник радянський. Потім вони приїжджали напряму, минаючи Москву. Він марив, що його виберуть, бачив, що його рейтинг зростає. Серед російських політиків”, - розповідає політолог і дисидент Сергій Бульба.

Перша фаза плану, після якої історія пострадянського простору могла б повернути зовсім в іншому напрямку, здійснилася навесні 1996-го. 2 квітня Єльцин і Лукашенко підписують перші документи Союзної держави. Того ж року в Росії мають відбутися чергові президентські вибори. І білоруський “бацька” вважає - в бюлетенях має бути його ім’я

Мова мала йти не про вибори президента Росії, а голови об’єднаної білорусько-російської держави. І тоді сам Лукашенко отримав би можливість балотуватися на цих виборах, на яких він, за його переконанням, міг перемогти Єльцина. Президент РФ Борис Єльцин гальмував цей процес. Він розумів амбіції Лукашенка.

Досвідчений номенклатурник Єльцин переграв амбітного вискочку двічі. Перший раз, не допустивши на вибори 1996 року. Тоді розлючений Лукашенко починає фізичне винищення власної опозиції. Мітинги проти створення союзної держави в 1996-97му роках фактично тонуть в крові.

Ще раз Лукашенко програє напередодні перед 2000 роком. Коли Єльцин вселяє в нього надію, що втомлений і хворий, він зробить білоруса своїм наступником. Для цього вже росіянин пропонує білорусові зробити ще один крок і оголосити про створення тієї ж Союзної Держави!

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Лукашенко не знав, що задумав Єльцин, в нього з’явилася надія, що він стане президентом “Усія Русі”. Тому абсолютно беззастережно підписав документи Союзної угоди.

Єльцин і Лукашенко оголошують про створення Союзної держави 8 грудня 1999 року. На фуршеті після підписання документів Лукашенко навіть розбиває бокал об підлогу від шампанського - на щастя…

Буквально через три тижні Борис Єльцин скаже своє крилате “Я втомився. Я йду”. А виконувачем обов’язки президента Росії без всяких виборів стане непоказний Володимир Путін.

Цей “кремлівський фюрер” не залишить білоруському диктатору жодних шансів вислизнути з приготовленої власноруч союзної пастки.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 березня, під час послання білоруському народу та Національним зборам самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно заявив, що війну в Україні слід зупинити, повторив ядерні погрози Кремля та розповів, для чого в Білорусі ядерна зброя.

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