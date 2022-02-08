Той, хто малює війну: як український художник створює плакати військової тематики

Той, хто малює війну: як український художник створює плакати військової тематики

Художник розповідає, що коли щодня чути про російську загрозу, він малює, аби українцям стало легше.

Сьогодні ТСН розповідає історію художника, який допомагає українцям триматися у важкі часи, створюючи плакати. Вони розлітаються репостами у соцмережах.

Про те, як простий малюнок допомагає чинити опір, йдеться 8 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

"Я малював з дитинства, проте не можу сказати, що малював краще за багатьох дітей. Мені цікаво відображати свої думки, робити їх простими і ясними. Я малюю досить просто і хочу, аби люди відчули те саме, що відчуваю я", — говорить художник.

Нікіті Тітову 49 років. Найвідоміша його робота — передова — стала символом української боротьби, хоча сам автор спочатку перепитував у друзів, чи варто це намальоване показувати людям?

Нікіта розповідає, що коли щодня чути про російську загрозу, він малює, аби українцям стало легше. Аби люди відчували — поруч є хтось, хто захистить, та й ми самі гуртом просто так не здамося.

Намальована історія: український художник створює плакати військової тематики

Автор говорить, що деякі теми в нього повторюються. Наприклад, башта Донецького аеропорту у Тітова є у трьох варіаціях. Художник пояснює, що ця тема засіла в серці.

Момент, коли "кіборги" повісили прапор на даху термінала Донецького аеропорту, він також відобразив у своїй роботі.

На День злуки цього року один з малюнків Тітова одесити оживили у флешмобі. Виставка його робіт — сторінка в соцмережах. Намальоване переважно на планшеті, бо на фарбу має алергію.

Тітов викладає нові малюнки чи не щодня. Нова серія робіт мала додати сили українським містам — символи населених пунктів зображені як знаки оборони — меч чи кинжал. Нікіта ділиться: наяйяскравіші малюнки народжуються в найтемніші часи.

Проте зізнається, що йому більше подобається малювати не про війну, а про кохання. Таких малюнків в нього і справді найбільше — коли нічого непотрібно пояснювати. Коли чоловік кохає жінку і навпаки, а свої почуття ти бачиш усюди. Тітов і сам не завжди може пояснити, як так вийшло, що від його малюнків комусь стало легше на душі.

Нагадаємо, що житель Дніпропетровщини задешево купив картину, яка коштує тисячі доларів.

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