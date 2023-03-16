“Як мавпи з гранатою”: що насправді сталося з американським безпілотником над Чорним морем - пояснення експерта

Російський літак навряд чи зачепив гвинт для того, щоб збити дрон США, який здійснював рутинну операцію в міжнародному повітряному просторі.

Оскільки російський Су-27 після інциденту над Чорним морем повернувся на базу, прямого зіткнення з американським безпілотником MQ-9 Reaper, очевидно, не відбулося.

Таку думку висловив оглядач військового порталу Defence Express Іван Киричевський в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, якби росіяни зачепили гвинт безпілотника, він теж би завдав пошкодження Су-27, після яких подальший політ російського літака був би проблематичним.

“Якщо російський Су-27 не впав у води Чорного моря, значить він долетів до бази і зіткнення як такого не було. Більш вірогідним виглядає варіант, на якому вже наступного дня почали наполягати окремі американські ЗМІ, що росіяни небезпечно маневрували, навмисно зливали пальне, щоб якось пошкодити чи створити інші перешкоди для американського безпілотника, в підсумку цей дрон вибухнув і тому він упав”, -- вважає експерт.

Іван Киричевський наголосив, що навіть американські військові і деякі профільні оглядачі офіційно заявляли про непрофесійну поведінку російських льотчиків, використовуючи образ “поведінка мародерів”.

“Росіяни в цій історії поводилися як “мавпи з гранатою” і в такий спосіб виконували задачу, яку їм було поставлено, щоб просто витіснити літальний апарат, як вони для себе формулюють, від кордонів РФ. Зрозуміло, що там немає кордонів з РФ, є законно визнані кордони України”, - зазначив експерт.

Киричевський також пояснив, чому американці так спокійно відреагували на нахабство росіян.

“Америка на те і наддержава, що вона насправді проходила ще більші проблеми. У 2020 році були два випадки, коли “вагнерівці” зі своїх “Панцирів” збивали американські безпілотники над Лівією і навіть уламки або залишки бортової апаратури цих БПЛА потрапляли в руки росіян. Відповідно, якщо в американців два роки тому подібний епізод трапився з більш болючими наслідками, маючи такий досвід, реагувати на те, що росіяни повелися, як мавпи, з ручкою управління Су-27, це не за статусом наддержави”, - резюмував він.

Нагадаємо, провокація Росії зі знищенням американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем посилила напругу між Кремлем і Вашингтоном.

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