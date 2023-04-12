Як майбутній контрнаступ допоможе захисникам Бахмута і Авдіївки: пояснення експерта

За словами аналітика, навіть якщо Бахмутський напрямок не буде основним для нашого контрудару, ЗСУ зможуть там просунутися вперед.
Військовий оглядач та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман пояснив, як майбутній контрнаступ ЗСУ допоможе українським захисникам у Бахмуті та на інших важких напрямках Донбасу.
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.
"У будь-якому випадку, коли почнеться наш контрнаступ, то росіянам треба буде перекидати якщо не особовий склад, то важку техніку і артилерійські снаряди, туди, де будуть наші основні удари. Зменшиться кількість обстрілів, важкої техніки", – каже Гетьман.
За словами аналітика, навіть якщо Бахмутський напрямок не буде основним для нашого контрудару, українські військові зможуть зробити певні контрнаступальні дії безпосередньо в Бахмуті тими силами, які там зараз є.
"Тому я думаю, що контрнаступ дуже вплине і на Бахмут, і на Мар'їнку, і на Авдіївку – на всю лінію фронту. Бо тоді росінам треба буде переходити до оборони", – підсумував експерт.
Майбутній контрнаступ України: останні новини
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ЗСУ можуть розпочати контнаступ влітку.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що майбутній контрнаступ наблизить фінал війни. Натомість очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав не сприймати контрнаступ як вирішальну битву війни.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що Кремль продовжує ядерні погрози, щоб стримати військову допомогу Заходу Україні перед контрнаступом.
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