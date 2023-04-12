Як майбутній контрнаступ допоможе захисникам Бахмута і Авдіївки: пояснення експерта

За словами аналітика, навіть якщо Бахмутський напрямок не буде основним для нашого контрудару, ЗСУ зможуть там просунутися вперед.

Військовий оглядач та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман пояснив, як майбутній контрнаступ ЗСУ допоможе українським захисникам у Бахмуті та на інших важких напрямках Донбасу.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Також читайте У Міноборони заявили, що Росія перетворює Бахмут на Алеппо

"У будь-якому випадку, коли почнеться наш контрнаступ, то росіянам треба буде перекидати якщо не особовий склад, то важку техніку і артилерійські снаряди, туди, де будуть наші основні удари. Зменшиться кількість обстрілів, важкої техніки", – каже Гетьман.

За словами аналітика, навіть якщо Бахмутський напрямок не буде основним для нашого контрудару, українські військові зможуть зробити певні контрнаступальні дії безпосередньо в Бахмуті тими силами, які там зараз є.

"Тому я думаю, що контрнаступ дуже вплине і на Бахмут, і на Мар'їнку, і на Авдіївку – на всю лінію фронту. Бо тоді росінам треба буде переходити до оборони", – підсумував експерт.