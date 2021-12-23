Як метеозалежним пережити температурні гойдалки з мінімальними болями: поради лікарів

Потепління короткочасне - лише на добу, а у неділю температура знову знизиться до -5 градусів, прогнозують синоптики.

Синоптики прогнозують, чотири дні морозів, а завтра, 24 грудня, відлига, та ненадовго. Після короткочасного потепління повернеться холод. Такі погодні коливання - цілковите випробування для людей, що реагують на зміни погоди.

Як пережити природні гойдалки з мінімальними болями – у сюжеті ТСН. 19:30.

Головний симптом метеозалежних - підвищення артеріального тиску та головний біль. Після ДТП Олена спокійно може конкурувати з цілим Гідрометцентром. Окрім тиску, біль у суглобах, а голова подекуди аж тріщить. Перепади погоди молоду жінку раніше могли ледь не приковувати до ліжка. Вона не могла встати без допомоги ліків і уколів.

Як стверджують фахівці, орієнтовно третина дорослих українців - метеозалежні. Група ризику: хворі на серцево-судинні недуги та з порушенням опорно-рухового апарату, і це вже не вік 65+.

Як людям із метеозалежністю пережити погодні гойдалки

Синоптик Укргідрометцентру Олександр Хала розповідає, у суботу може бути навіть 1-2 градуси тепла. І якраз у цьому полягає небезпека, тому що при таких температурах можуть випадати опади у вигляді мокрого снігу і дощу, а поверхня зараз переохолоджена і тому можлива сильна ожеледиця. Водночас, як наголошує синоптик, потепління короткочасне - лише на добу. У неділю температура знову знизиться до -5 градусів.

Олена каже, для неї важливо пережити перший день погодних гойдалок. До них вона готується заздалегідь. "Бажано, аби я виспалася, також я намагаюся повноцінно харчуватися, щоб в раціоні були овочі і фрукти, мясо і риба. Намагаюся пити багато рідини та мінімізувати гаджети в цей період", - розповідає Олена.

Сімейна лікарка Ніка Степаненко цілковито підтримує такий підхід та каже, що вік людей, які залежать від погоди – молодшає: "Зараз, людина в 30 може мати гіпертонічну хворобу. Стреси, спосіб життя, багато не дуже добрих звичок, погане харчування, але в першу чергу, це стреси".

Якою буде погода в новорічну ніч - у Гідрометцентрі поки що сказати не можуть. Прогнозувати більш ніж на 5 днів, знову ж таки, і через різкі коливання - синоптики не беруться.

Варто зазначити, рятувальники попередили українців про небезпечні метеорологічні явища. Завтра, 24 грудня, очікуються сильні снігопади, швальний вітер та ожеледиця на дорогах.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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