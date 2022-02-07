Як міжнародна банда роками вбивала онкохворих українців, продаючи їм фальшиві ліки: відео

На тлі гучної справи "чорних фармацевтів" експерти порадили, як розпізнати фальшиві ліки.

Міжнародна банда, яка діяла в Україні, вбивала сотні онкохворих пацієнтів, продаючи їм парацетамол, крейду і лідокаїн замість справжніх ліків від раку. Зловмисники підробили тисячі препаратів.

Про те, як розпізнати фальшиві ліки, 6 лютого йдеться в сюжеті ТСН Тиждень.

Від січня до листопада 2021 року в Україні від злоякісних новоутворень померли 67 750 пацієнтів. Онкологія стала однією з трьох найбільш поширених причин смерті українців разом із серцево-судинними захворюваннями і COVID-19.

Запобігти страшній хворобі, на тлі Всесвітнього дня боротьби проти раку нагадують лікарі, можна за допомогою активного способу життя, відмови від паління, алкоголю та зайвої ваги, здорового раціону, уникнення стресів тощо, а найголовніше - рання діагностика.

Однак найгірше, коли люди думають, що лікують, а насправді повільно помирають. Фейкових препаратів сьогодні у продажі чимало, а Генпрокуратура нещодавно викрила одну зі схем фактично найвищого рівня.

У травні 2019 року виявлені Держприкордонслужбою медикаменти на мільйонну вартість виявилися підробкою. Масштаби організації "чорних фармацевтів" шокували, а справу помітила федеральна служба США з боротьби із кіберзлочинністю.

"Американські правоохоронці зацікавилися тим, що українські деякі громадяни планують до продажу онлайн цілу низку різноманітних ліків", - згадує адвокат Борис Даневич.

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Одного з ділків звали Володимир Ніколаєнко, а іншого Максим Нєнадов. На останнього був зареєстрований благодійний фонд "Здорова нація" і американські слідчі під виглядом клієнтів розпочали з Нєнадовим переписку, замовши ліки.

"Коли він відправляв щось до США, американські правоохоронці зв'язувалися з оригінальними виробниками, просили перевірити, що це таке. Ну і компанії поверталися із коментарем, що це підробки", - вказує Даневич.

Тоді спецоперацію вирішили розширити: після низки замовлень американські спецслужби запропонували злочинцям велику угоду, попросивши приїхати до США нібито для особистих переговорів. Нєнадов та Ніколаєнко погодилися і після прибуття до Техасу на них надягли кайданки.

Тим часом в Україні заарештували подружжя Олени Громової та Павла Бондаренка, яких підозрюють у зв'язку із "чорними фармацевтами". Перше судове засідання вже відбулося в Дніпровському суді Києва.

"Вони десь тисячі препаратів підробили, і загальний оборот цілого ряду препаратів, який нами оцінюється приблизно в 15 мільйонів доларів", - каже начальник Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора Олексій Бонюк.

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Продаж фейкових ліків тривав від 2016 до 2019 року і більшість жертв афери, найімовірніше, померла.

Один із потерпілих Олександр розповів, що його дружина Людмила бореться з раком від 2016 року. Родина витратила на ліки понад 10 тисяч доларів, а згодом виявила, що в кращому випадку купувала запаковану крейду.

Йдеться про онкоімунологічний препарат "Кейтруда", ціна якого становить декілька тисяч доларів. Аферисти пропонували дешевше, але не настільки, щоб викликати підозру в покупців. Правоохоронці підкреслюють: занижена ціна - вже причина для підозри.

Проблема ще й в тому, що потрібний дружині Олександра препарат не входив до державних закупівель, тож подружжю довелося шукати продавців через Мережу.

"Це мають бути заклади, які мають ліцензію на продаж лікарських засобів. Категорично не рекомендую купувати ліки через вайбери, різні сайти продажу, тому що це можуть бути підробки", - попереджає віцепрезидентка ГО "Афіна. Жінки проти раку" Вікторія Романюк.

Зловмисники зі "Здорової нації" виготовляли фейкові медикаменти у звичайній квартирі: закуповували флакони і розчини, замовляли упаковки.

Зауважимо, що надрукувати в Україні можна практично будь-що, тому навіть в разі такого масштабного скандалу до поліграфічної компанії, що виконала замовлення, не можна висунути жодних претензій.

Щоб відрізнити фальшивий препарат від справжнього по упаковці, завідувач лабораторії Державної агенції з лікарських засобів Ігор Лесик радить звертати увагу на наявність флуоресцентних знаків і шрифту Брайля. Також повинен бути термін придатності.

Підробку можна виявити і просто розгорнувши інструкцію, яка найчастіше складається машиною. "Якщо інструкція складена, ви там розгорнули її і почитати, а потім намагаєтеся скласти і не виходить, тоді це явно оригінал", - каже Лесик.

Ще одна порада - не викидати чеки. Якщо у вас виникли підозри щодо медикаментів, придбаних в офіційній мережі, вам потрібно взяти упаковку, касовий чек та звернутися до Державної служби з контролю якості ліків.

Водночас, за словами Лесика, хоча перевірити вміст препаратів можна, для складних компонентів, як у "Кейтруди", потрібна регламентна документація та самі зразки.

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Експерт пояснює: якщо препарат такого плану поступає на контроль і не є зареєстрований, тобто немає офіційної документації, то Держлікслужба не виконує контроль такого препарату, тому що не має, з чим його порівняти, і не має можливості законно підтвердити якість.

Тим часом обвинуваченому українському подружжю загрожує покарання аж до довічного ув'язнення. Хоча це лише один епізод великої чорної мозаїки.

"Цих осіб набагато більше, ми зараз маємо підозрюваних, тому що провадження тільки було передане до суду, і ми зараз перебуваємо на стадії підготовки до першого засідання", - вказує очільник департаменту Офісу генпрокурора Бонюк.

Наступне засідання відбудеться 11 лютого і ТСН Тиждень не залишить цю тему без уваги, адже йдеться не просто про фальсифікаторів, а про масових вбивць, кількість жертв яких страшно уявити . Детальніше дивіться в сюжеті ТСН: