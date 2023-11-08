Як може змінитися ситуація на фронті до Нового року: прогнози військових експертів

Перед Збройними силами України зараз стоять три стратегічних завдання. Перше — зуміти “дорубати” так звану “лінію Суровікіна” в районі Запоріжжя, дійти до північого приазов’я, “перерубати” сухопутний коридор до Криму і в такий спосіб обвалити південний плацдарм.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий аналітик, полковник Збройних сил України Петро Черник.

Друге — втримати Авдіївку, адже це ворота до всієї Донеччини. І третє — здійснити оперативне оточення Бахмута.

“Бахмут також стратегічна точка у політичному сенсі. Чому? Путін сказав, що його взяли, нагородив недогероїв. Якщо вдастся оточення, і те угруповання буде знищено, а краще, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон, то це для нас буде колосальний крок вперед. Часові параметри не візьметься виставити навіть найсвітліший розум планети”, — розповів Петро Черник.

Через погіршення погодних умов, зокрема осінніх дощів, активні бойові дії на Донеччині уповільняться. Військовий експерт Олег Жданов каже, що ситуація на лінії фронту, скоріше за все, внесла корективи в плани, які командування будувало на кінець 2023 року. За його словами, головне завдання для військових зараз, окрім звільнення українських територій, — втримати ті позиції, які вони займають.

“Можливо, якщо будуть створені сприятливі умови, а це можливо за рахунок передачі нам технологічної і більш ефективної зброї, ми будемо проводити наступальні операції на окремих оперативних напрямках”, — розповів Олег Жданов.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний окреслив скориговане завдання, зазначив Олег Жданов. Головне — наносити максимальне ураження, особливо логістиці противника, щоб підготуватися до наступного наступу.

Коли закінчиться війна в Україні

Раніше ми писали про те, що цьогорічна зима може стати найжахливішою для України за всі роки незалежності. Невтішний прогноз зробив очільник Міністерства закордонних справ Олексій Кулеба. Однак, за словами експертів, війна може закінчитися 2024 року.

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