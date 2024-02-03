Як може змінитися ситуація на фронті навесні 2024 року: Жданов дав прогноз

Ситуація в Росії ситуація гірша, ніж в України. Ворог має перевагу як в особовому складі, так і в техніці та озброєнні. Але можливості військово-промислового комплексу РФ на сьогоднішній день починають лопатись як мильна бульбашка.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Приклад: буквально позавчора, коли Шойгу був на головному заводі по виробництву артилерійських систем, і він сварив директора за те, що той зриває графіки виробництва новітніх систем озброєння. А це говорить про те, що немає з чого його робити. Оновлення того, що знімають зі зберігання, сьогодні не забезпечує укомплектованість російських військ. І вона потрохи знижується, особливо техніки. Якщо особовий склад вони не знають, куди дівати, і ми це відчуваємо, то по техніці сьогодні танкові полки на 30% комплектуються, бойовими броньованими машинами на 50%”, — каже військовий експерт.

За словами Олега Жданова, сьогодні російська армія зберігає наступальний потенціал в основному за рахунок переваги в чисельності.

“Так, у них поки що оборонно-промисловий комплекс працює, але вже не так інтенсивно, як вони хотіли б. І ми починаємо бачити це зараз в Росії і, я думаю, що весною ми побачимо це на полі бою. Сьогодні це максимальна потужність. Теж саме про те, що завтра наступ на Харків чи на Київ, — такі статті з’являються. Знову ж таки, суто військове питання: чим? Хто піде наступати на Харків? 200 тисяч стоїть під Харковом в Білгородській області? Готові до висування, повністю укомплектовані з матеріальними запасами мінімум на 14 днів бойових дій? Немає такого угрупування. Чи є таке саме угрупування в Білорусі, щоб піти знову на Київ, як вони це робили в лютому 2022-го? Немає такого угрупування. Тому на сьогоднішній день Росії хоча б витягнути наступ, який вони ведуть на Донбасі”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, у Збройних силах України зробили заяву про наступ російської армії.

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