Як можливо повернути кордони України 1991 року: військовий дав відповідь

Збройні сили України повернуть окупований Крим та можуть вийти на державний кордон 1991 року.

Таку думку в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній висловив колишній монах Аристарх московського патріархату, громадський активіст, кілер, а нині військовий, який став на захист України.

Втім, за його словами, зробити це та перемогти у війні, яку розв’язала Росія, може лише якесь “диво”.

“Я вірю в кордони 91-го року, але якщо запитати мене в моменті, чи я розумію, яким чином ми маємо на них вийти — ні. Але я знаю точно, що в цій війні нам дозволить перемогти тільки якесь диво. Зважаючи на те, що Бог за нас, то я точно знаю, що ми переможемо. Якщо там говорити про якісь чисто військові моменти, то таких варіантів я не бачу. А от, так як зазвичай, якесь диво станеться і ми переможемо. Може вони вирішать застосувати ядерку і вона в**бе просто по них самих. І це н**уя не виключено”, — розповів Аристарх.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Монах-військовий Аристарх: на цій війні Бог точно за нас! Кордони 91-го будуть не військовим шляхом!

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