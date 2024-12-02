Як можна було зупинити напад Путіна на Україну: волонтерка шокувала відповіддю

Після Майдану не було усвідомлення, що буде така війна і в таких масштабах. Але ми ще не дійшли до найстрашніших подій — Третя світова ще попереду. Все можна було зупинити, якби 2014 року вся Україна стала на захист і ми б тоді дали відсіч ворогові, а не дочекалися, що війна постукає у двері кожного.

Таку думку в інтерв’ю ТСН висловила волонтерка, військова, активістка Майдану Леся Литвинова.

“Після Майдану, коли почалися події в Криму і на Донбасі, я абсолютно точно розуміла, що це війна. І я прямо пам'ятаю, як мама прийшла до мене в пологовий будинок. Я маю народити Варю сьогодні-завтра, і ми сидимо гортаємо стрічку з новинами. Я кажу: “Мамо, ти взагалі розумієш, що це війна?” Мама каже: “Я тобі більше скажу, це Третя світова”. Я абсолютно з того моменту чекаю, поки Третя світова розгорнеться по-справжньому. Я не вірю в те, що ми дійшли до найстрашніших подій у нашому житті. Я думаю, що наймасштабніше ще попереду”, — розповіла волонтерка.

Леся Литвинова і Наталя Нагорна / Скриншот із відео ТСН

На думку Лесі Литвинової, люди нічого не усвідомлюють і весь час намагаються наступити на одні й ті самі граблі.

“І це їх нічому не вчить. Якби та кількість людей, яка зараз залучена до того, що відбувається в країні, була до цього залучена 2014 року, я думаю, що тоді б вони отримали по зубах і не лізли”, — каже волонтерка.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В РФ НЕ ВСЕ ДОБРЕ З МОБІЛІЗАЦІЄЮ! ЦЕ ВІЙНА НА ВИСНАЖЕННЯ! ЩО ДАСТЬ ЗАМОРОЗКА? | Литвинова інтерв'ю

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