Як можна на 100% захистити енергетику від ракетних ударів Росії: гендиректор ДТЕК відповів

Енергетик зазначив, що жоден захист від прямого ракетного удару не врятує.

Генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв вважає, що лише системи ППО можуть захистити українську енергетику від ракетних ударів Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

Ільдар Салєєв зазначив, що робота по посиленню захисту енергетики ніколи не припинялась. Проте захистити такі об'єкти може лише ППО.

"Робота по посиленню захисту не зупинялась та почалась задовго до обстрілів. Усі посилювали фізичний захист основного обладнання. Але фізичний захист не може врятувати від цілеспрямованих ракетних влучань. Бо наприклад, турбіна електростанції знаходися серед бетонних стін. Але вони не захищають від прямого удару ракети. Захистом можуть бути тільки системи ППО", - пояснив він.

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