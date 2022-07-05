Як можна розрядити ситуацію з обстрілами в Харкові: Жданов відповів

Як можна розрядити ситуацію з обстрілами в Харкові: Жданов відповів

Військовий експерт розповів, за якої умови обстріли на Харківщині можуть послабитися.

Ситуація з обстрілами Харкова та області може покращитися, якщо там буде встановлений хоча б один протиракетний комплекс.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі ТСН 5 липня.

"Справа в тому, що в нас немає політичного рішення щодо ведення бойових дій на суміжних територіях. Тобто ми не будемо стріляти по території РФ. Поки що принаймні. Ми цього не робимо ні в Чернігівській, ні в Сумській області, де обстріли постійні. На жаль, в Харкові та ж сама ситуація. А якщо буде прийняте рішення поставити хоча б один комплекс в Харків, то частково можна буде розрядити ситуацію, принаймні ракети і в тому числі балістичні, будуть перехоплені", - сказав він.

Нагадаємо, що російські військові продовжують наступати з метою встановлення повного контролю над Луганською областю. За регіон йдуть запеклі бої між ЗСУ та окупантами.