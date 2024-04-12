Чи можна було повністю захистити ТЕС від обстрілів Росії: експерт пояснив

Енергетичний експерт Андрій Закревський вважає, що вберегти енергетичну інфраструктуру України від російських обстрілів можна лише за допомогою ППО.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Експерт наголосив, що Україні потрібно посилювати ППО.

"Нам потрібно робити те, що мало було бути зробленим ще 2 роки тому. Робити децентралізовану газо- та електрогенерацію. Вітряки ставити і таке подібне. Шкода, що люди загинули та були поранені. Я не можу говорити про військову частину, але, на мій погляд, варто було підсилювати протиповітряну оборону, ніж ремонтувати ті об’єкти інфраструктури, які за бажання можуть бути знищені", — пояснив він.

Він додав, що від влучання ракет важко захистити об’єкт енергетики.

"Різні заходи працювали, коли була сильна ППО, а зараз вона просіла і цього бракує. Можливо, коли цим займались, то це було актуально. Але проблема у тому, що ці бетонні перепони, вони руйнуються. На мій погляд, праві були ті, хто казав, що краще спрямувати ці кошти на мобільні групи з боротьби з "Шахедами", ставити сітки. Але повірте мені — це від "Кинджалів" не вберегло б", — наголосив Андрій Закревський.

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