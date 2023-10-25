Як можна випускати військовозобов'язаних з України: Арестович запропонував механізм

Військовозобов’язаних чоловіків призовного віку (18-60 років) треба відпускати за кордон, але частково. Забезпечено це має бути таким чином. Наприклад, терміном до 21 дня чоловік може виїжджати з України без будь-яких спеціальних документів, маючи лише паспорт і відмітку про військовий облік.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Виїзд з України на 21 день

“Але він підписує у військкоматі зобов’язання, щойно його належним чином повідомлять, що він має повернутися – повертається до країни у триденний термін або протягом тижня. Я думаю, цього достатньо, щоб приїхати з будь-якої точки світу. Якщо він цього не робить, ми його чесно попереджаємо, як держава, що він обмежується у громадянських правах. Тобто вважається ухилянтом і стає на спеціальний “червоний” облік. Що з ним потім робити – після війни будемо вирішувати. Треба буде дивитися, скільки таких людей. Якщо їх буде два мільйони, це одна політика, якщо їх 20 тисяч, то зовсім інша”, – каже ексрадник ОП.

За словами Олексія Арестовича, людина має розуміти, що її поведінка матиме наслідки. Зокрема, вона може понести кримінальну відповідальність.

Виїзд з України на 45 днів

Якщо чоловікові необхідно виїхати за кордон на більший термін, ексрадник ОП пропонує висунути вимогу надавати відповідні документи. Наприклад, якщо чоловік їде на 45 днів, він має надати довідку про навчання, лікування, необхідність бути з родиною, спортивні змагання, бізнес-потреби тощо. Пакет документів має бути простим, а список поважних причин – вичерпним.

Виїзд на понад 60 днів

“Якщо йдеться про 60 днів і більше, то може додаватися ще один документ. Тобто все це можна розглянути, але загальний принцип має бути такий, що держава довіряє громадянину. Якщо людина порушила, наприклад, її випустили на 45 діб, вона пробула 60, але потім повернулася, то має надати пояснення. І наступного разу її вже не випускають за порушення. Або пів року не дають виїжджати. Тобто має бути позитивне заохочення. Її обмежують у правах, але не переслідують, це дуже різні речі. Тобто дають зрозуміти, якщо ти порушив те, що надала тобі держава, пів року посидиш, подумаєш або взагалі не зможеш виїхати. Ми розуміємо, що про це можна дискутувати”, – розповів Олексій Арестович.

Для громадян, які працюють за кордоном і мають довгострокові контракти, наприклад, моряків, треба розглянути окремі умови. За словами ексрадника ОП, таким чином в Україні можна частково забезпечити відкриті кордони і свободу для військовозобов'язаних чоловіків. Вони б мали змогу виїжджати до родин, лікуватися, працювати або відпочивати.

Чоловіки, які виїдуть за кордон і не повернуться до України, звісно, будуть, каже Олексій Арестович. Однак, за його словами, їхня кількість не буде критичною.

“Тоді ми обмежуємо їх у правах, як громадян України, ступінь цього обмеження ми можемо розглянути. Я не думаю, що це буде масова втеча. Навіть якщо 50 або 100 тисяч не повернуться. Отже, ці люди обрали іншу долю. І тоді постає запитання, а навіщо вони нам потрібні такі в Україні взагалі? Чисто історично, навіщо нам люди, які не хочуть її захищати? Але все це спрацює лише комплексно”, – розповів ексрадник ОП.

За його словами, перш ніж частково відкривати кордони, необхідно виправити мобілізаційну кадрову політику у Збройних силах і Силах оборони.

“І коли чоловік зрозуміє, що його на вулиці не спіймають, не запхнуть до бусика та не повезуть до військкомату, а наступного дня він не буде десь воювати під Бахмутом. А що він буде попереджений своєчасно, зможе впорядкувати свої справи, обрати бригаду, підрозділ, його використають за спеціальностю, вправним чином навчать, він матиме певні гарантії під час служби, буде ротуватися своєчасно. І, наприклад, через рік його будуть взагалі відпускати в цивільне життя з умовою, що його знову не мобілізують пів року”, – каже Олексій Арестович.

Тоді кількість чоловіків, які не бажають мобілізуватися, бояться і хочуть втекти, буде зменшена щонайменше вдвічі, вважає ексрадник ОП. Він підкреслив, що просто так відкрити кордони зараз не можна – необхідні комплексні заходи.

Раніше ми писали про електронний реєстр військовозобовʼязаних. Читайте, які дані містить та як перевірити чоловіка в системі “Оберіг”.

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