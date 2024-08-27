Як можна змусити Росію припинити удари по енергетиці: Клімкін розповів

Павло Клімкін підкреслив, що продовження контракту з Росією про транзит газу територією України неможливе, лише його перезавантаження.

Якщо ЄС хоче продовження транзитного контракту з Росією, хай бере на себе всі ризики й заходить безпосередньо в нашу ГТС під час війни.

Про це в ексклюзивному інтервʼю ТСН.ua заявив міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

"Розмова навколо газу має бути частиною майбутньої переговірної історії. А колись переговори почнуться… Відсікти газ, щонайменше газогонний газ – це була обіцянка. На жаль, ми бачимо, що скраплений газ все одно йде, в великих кількостях. Там можна маніпулювати доволі гнучко цією історією", – зазначив він.

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Клімкін також розповів, як можна змусити Росію припинити удари по енергетиці

"Але для нас продовжувати цей контракт і говорити, що це наша історія під час війни, коли у нас постійні удари, коли у нас гинуть люди, а ми все одно транзитуємо російський газ. Ми на цьому щось заробляємо. Але це також історія, яка тхне. Тому моя позиція дуже проста – ми зможемо пояснити нашим людям цю історію, тільки якщо ЄС скаже: "Так, для нас це суперважливо. І за те, що ми не граємо в санкції по повній, ми щось реально отримаємо від Росії". Ну, наприклад, чітку гарантію, що вони не б'ють по нашій енергетичній і цивільній інфраструктурі. Я розумію, що це все цинічно звучить, але просто так продовжити контракт – це точно не покатить", – наголосив він.

Клімкін підкреслив, що продовження контракту неможливе, лише його перезавантаження.

"Перезавантаження контракту. Це буде інший контракт. Те, що було у пострадянській Україні – це історія, яка має закінчитись", – резюмував він.

Нагадаємо, контракт з "Газпромом" закінчується. Коли закінчиться договір про транзит російського газу, укладений ще до повномасшатбного вторгнення, Україна не має наміру продовжувати контракт.

До слова, Financial Times вважає, що після припинення транзиту російського газу до Європи Україною 2025 року взимку для ЄС можуть виникнути певні ризики.

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