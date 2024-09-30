Як на Дніпропетровщині сіють озимину: аграрії розповіли про невтішну ситуацію

Більшість полів Криворіжжя вже розмінували.
Третя посівна кампанія в умовах повномасштабної війни, а цього року ще й з аномальною засухою. По всій країні аграрії сіють озимину. У Криворізькому районі на Дніпропетровщині землі хоч і родючі, утім ще досі наповнені мінами та снарядами з часів, коли неподалік точилися бої. Часто прилітають і нові боєприпаси, особливо дошкуляють дрони. Адже ворог - за лічені кілометри, у сусідній області.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.
Аграрії кажуть, що через війдсутність дощу, вони такої сухої землі ще не бачили. Пшеницю доводиться кидати, фактично в пилюку.
Посуха вже знищила частину посіяного навесні та влітку. Зібрали заледве половину торішнього врожаю.
"На соняшник на кукурудзу дуже вплинуло, тому що і минулому році ми збирали 2,5 тони з гектара тобі цьому році півтори тільки, кукурудзи є такі поля, які ми перекультивірували, не збирали, бо не було даже визрівання", - каже представник агропідприємства, радник голови Дніпропетровської ОВА Олександр Фастовець.
Анатолій тракторист вже в четвертому поколінні. Каже роботу свою любить, аби тільки вибухових сюрпризів від окупантів менше було.
Пшеницю до сівалки подає спеціальний агрегат. Підвозом зерна та добрив тут займається Сергій. У чоловіка серйозні поранення. Війна застала його на Миколаївщині. Розповідає, не маючи іншої зброї, разом з односельцями з коктейлями Молотова пішли зустрічати російські колони.
"Йшла колона 36 градов, і 63 танка. Вони якраз походили через село, коктель Молотова далеко не летить, а вони стріляли. Вони сначала стріляли з міномета, в міномет не добивав, потом один раз з танка добили", - каже Сергій.
Підлікувавшись, Сергій виїхав на Криворіжжя. Працює у сільгосппідприємстві.
Забути, що фронт близько геть не вдається частині громад Криворізького району. По селах розташованих за кілька кілометрів від лінії розмежування, дістає ствольна артилерія та долітають фпві дрони. А хлібороби попри все сіють.
Більшість полів Криворіжжя вже розмінували. Однак ворожі боєприпаси регулярно знаходять. По кілька десятків щотижня.
"Ще залишаються, лісосмуги, лісопосадки, які ще повністю не розміновані. І залишається небезпека в таких прикордонних територіях, Дніпропетровської області і Херсонської області. Там де були великі бойові дії", - каже голова Криворізької РВА Євген Ситниченко.
Попри всі труднощі у Криворізькому районі озимою пшеницею та ріпаком вже засіяли майже 12 тисяч гектарів.
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