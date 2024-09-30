Як на Дніпропетровщині сіють озимину: аграрії розповіли про невтішну ситуацію

Третя посівна кампанія в умовах повномасштабної війни, а цього року ще й з аномальною засухою. По всій країні аграрії сіють озимину. У Криворізькому районі на Дніпропетровщині землі хоч і родючі, утім ще досі наповнені мінами та снарядами з часів, коли неподалік точилися бої. Часто прилітають і нові боєприпаси, особливо дошкуляють дрони. Адже ворог - за лічені кілометри, у сусідній області.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Аграрії кажуть, що через війдсутність дощу, вони такої сухої землі ще не бачили. Пшеницю доводиться кидати, фактично в пилюку.

Посуха вже знищила частину посіяного навесні та влітку. Зібрали заледве половину торішнього врожаю.

"На соняшник на кукурудзу дуже вплинуло, тому що і минулому році ми збирали 2,5 тони з гектара тобі цьому році півтори тільки, кукурудзи є такі поля, які ми перекультивірували, не збирали, бо не було даже визрівання", - каже представник агропідприємства, радник голови Дніпропетровської ОВА Олександр Фастовець.

Аграрії кажуть про посухи

Анатолій тракторист вже в четвертому поколінні. Каже роботу свою любить, аби тільки вибухових сюрпризів від окупантів менше було.

Пшеницю до сівалки подає спеціальний агрегат. Підвозом зерна та добрив тут займається Сергій. У чоловіка серйозні поранення. Війна застала його на Миколаївщині. Розповідає, не маючи іншої зброї, разом з односельцями з коктейлями Молотова пішли зустрічати російські колони.

"Йшла колона 36 градов, і 63 танка. Вони якраз походили через село, коктель Молотова далеко не летить, а вони стріляли. Вони сначала стріляли з міномета, в міномет не добивав, потом один раз з танка добили", - каже Сергій.

Підлікувавшись, Сергій виїхав на Криворіжжя. Працює у сільгосппідприємстві.

Забути, що фронт близько геть не вдається частині громад Криворізького району. По селах розташованих за кілька кілометрів від лінії розмежування, дістає ствольна артилерія та долітають фпві дрони. А хлібороби попри все сіють.

Більшість полів Криворіжжя вже розмінували. Однак ворожі боєприпаси регулярно знаходять. По кілька десятків щотижня.

На Дніпропетровщині відбувається посівна

"Ще залишаються, лісосмуги, лісопосадки, які ще повністю не розміновані. І залишається небезпека в таких прикордонних територіях, Дніпропетровської області і Херсонської області. Там де були великі бойові дії", - каже голова Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Попри всі труднощі у Криворізькому районі озимою пшеницею та ріпаком вже засіяли майже 12 тисяч гектарів.

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