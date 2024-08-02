Як на передовій воюють українські танки: військові розповіли про зміну тактики

Військові розповіли, як їм вдалось врятувати себе і танк від ворожих дронів.

На Оріхівсько-Токмацькій ділянці фронту важкі калібри й надалі мають вирішальне значення для фронту. А надто, якщо це броньовані й швидкісні танки.

Воїни 15-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії України кажуть, що зараз панцерники виконують артилерійські задачі.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Московитська далекобійна артилерія без упину щодоби розбиває на друзки й так уже розтрощені вщент: Оріхів, Новоданилівку, Малу Токмачку. Основна ж війна на Токмацькому напрямку нині відбувається південніше, у полях.

Руїни через російські обстріли

"Війна за якихсь 100-200 метрів посадки. Сто метрів ми заберемо, на якійсь ділянці - сто метрів вони заберуть", - каже “Хижак”, командир танкового екіпажу 15 БрОП НГУ “Карадаг”.

"Хижак"

Танкові екіпажі “Карадагу”, 15-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України, чатують цілодобово.

Робота українських танкових екіпажів у полях на Запоріжжі це нині ще й суцільні перегони з ворожими дронами.

"Зараз працюємо, як артилерія! Не можем виїхати на пряму наводку, тому що - FPV-дрони", - каже військовий.

Запорізька область

Навіть, коли танкісти працюють із замаскованих - закритих позицій, ворожі дрони повсякчас кружляють у небі у пошуках цілей.

Замаскована позиція

Військові також розповіли, як ворожий "Ланцет" ударив по їхньому танку. Нацгвардійці одразу кинулись маскувати бронемашину. Мета була - урятувати машину й себе. І їм це вдалось. Танк ж планують відремонтувати.

Військові кажуть - зараз робота одна: не дати окупантам ще більше забрати нашої землі.

Цілодобово полюють на окупантів! Як танкістам “Карадагу” вдається зупиняти ворожі атаки

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Нагадаємо, військові розповіли, хто першими на передовій "зустрічає" колони російської техніки.

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